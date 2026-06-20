Cod Rutier 2026. Ce se întâmplă dacă nu achitați amenda în 15 zile. Șoferii riscă executarea silită

Șoferii care primesc o amendă de circulație beneficiază de o facilitate importantă prevăzută de lege: pot achita, în termen de 15 zile, doar jumătate din minimul amenzii. După expirarea acestui termen, reducerea se pierde, iar neachitarea sancțiunii poate duce, în timp, la executare silită, poprirea conturilor și alte consecințe administrative.

Legislația în vigoare oferă persoanelor sancționate contravențional posibilitatea de a achita doar jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege, dacă plata este efectuată în termen de cel mult 15 zile de la comunicarea procesului-verbal.

Facilitatea este prevăzută de Legea nr. 203/2018 și a înlocuit vechiul termen de 48 de ore, oferind șoferilor un interval mai mare pentru a beneficia de reducerea sancțiunii.

Astfel, în cazul unei amenzi pentru depășirea limitei legale de viteză sau pentru alte abateri rutiere, plata în termenul legal poate reduce semnificativ suma care trebuie achitată.

Odată depășit termenul legal, șoferul pierde dreptul de a beneficia de reducerea amenzii și este obligat să achite integral suma stabilită de agentul constatator.

Începând cu ziua a 16-a, obligația de plată rămâne valabilă pentru întreaga valoare a sancțiunii înscrise în procesul-verbal.

Dacă amenda continuă să fie ignorată, aceasta este transmisă de instituția care a aplicat sancțiunea către Direcția de Impozite și Taxe Locale din localitatea de domiciliu a contravenientului, unde este înregistrată ca datorie fiscală.

Pe lângă obligația de a achita întreaga amendă, șoferii care acumulează datorii către bugetul local se pot confrunta și cu alte restricții.

Potrivit legislației aflate în vigoare, persoanele cu amenzi neachitate nu pot obține un certificat de atestare fiscală fără datorii, document necesar în anumite tranzacții, inclusiv la vânzarea unui imobil.

De asemenea, existența obligațiilor fiscale restante poate împiedica efectuarea unor operațiuni administrative, inclusiv în cazul înstrăinării sau radierii unui autovehicul, până la clarificarea situației fiscale.

Dacă sancțiunea rămâne neachitată o perioadă îndelungată, autoritățile locale pot începe procedura de recuperare a debitului prin executare silită.

În practică, cea mai frecventă măsură este instituirea popririi asupra conturilor bancare sau reținerea unei părți din veniturile salariale ale persoanei sancționate.

Astfel, o amendă ignorată poate genera costuri și consecințe administrative mult mai mari decât plata acesteia în termenul prevăzut de lege.

În prezent, achitarea amenzilor contravenționale este mult mai simplă decât în trecut, șoferii putând efectua plata online prin intermediul platformei Ghișeul.ro, fără a mai fi necesare deplasări la ghișee.

Specialiștii recomandă însă păstrarea dovezii de plată, deoarece pot exista situații în care actualizarea informațiilor între sistemele informatice ale instituțiilor să nu se realizeze imediat.

Documentul care atestă plata poate fi util în cazul unor verificări sau dacă apar întârzieri în înregistrarea achitării amenzii în bazele de date ale autorităților.