Arieratele statului au scăzut în luna mai. Datoriile restante ale bugetului general consolidat au coborât sub 700 de milioane de lei

Arieratele bugetului general consolidat au continuat să se reducă în luna mai 2026, potrivit celor mai recente date publicate de Ministerul Finanțelor. Valoarea totală a obligațiilor restante a ajuns la 681 de milioane de lei, în scădere cu peste 11% față de nivelul înregistrat în aprilie, evoluție susținută în principal de diminuarea datoriilor administrațiilor locale.

Datele analizate arată că reducerea s-a înregistrat în special în cazul arieratelor foarte vechi, în timp ce o parte dintre obligațiile restante cu termene intermediare au rămas aproape neschimbate.

Conform informațiilor publicate de Ministerul Finanțelor, arieratele bugetului general consolidat au coborât în luna mai la 681 milioane de lei, comparativ cu 769,1 milioane de lei în aprilie. Astfel, nivelul total al restanțelor s-a redus cu 11,46%.

Cea mai importantă scădere s-a înregistrat în cazul arieratelor cu o vechime de peste 360 de zile, care au ajuns la 162,5 milioane de lei, cu aproape 24% mai puțin decât în luna precedentă.

În același timp, obligațiile restante cu o vechime de peste 90 de zile au scăzut de la 215,3 milioane de lei la 177,7 milioane de lei, ceea ce reprezintă o diminuare de 17,47%.

Singura categorie care a înregistrat o ușoară creștere a fost cea a arieratelor mai vechi de 120 de zile. Acestea au urcat marginal, de la 336,8 milioane de lei în aprilie la 338,2 milioane de lei în luna mai, respectiv cu 0,41%.

Cea mai mare contribuție la diminuarea arieratelor a venit din partea bugetelor locale.

Potrivit Ministerului Finanțelor, restanțele administrațiilor locale au coborât de la 747,1 milioane de lei în aprilie la 660 milioane de lei în mai, ceea ce înseamnă o reducere de 11,66%.

Și în această categorie s-a remarcat o diminuare consistentă a arieratelor foarte vechi. Datoriile restante cu o vechime mai mare de 360 de zile au scăzut cu 25%, până la 155,1 milioane de lei.

În același timp, arieratele cu o vechime de peste 90 de zile au fost reduse cu 16,8%, până la 173,4 milioane de lei, iar cele de peste 120 de zile au înregistrat o scădere ușoară, de 0,15%, ajungând la 331,5 milioane de lei.

La capitolul „Buget de stat și autonome”, Ministerul Finanțelor consemnează, de asemenea, o reducere a obligațiilor restante.

Valoarea totală a arieratelor a scăzut de la 22 milioane de lei în aprilie la 21 milioane de lei în mai, ceea ce reprezintă un declin de 4,55%.

În această categorie, arieratele cu o vechime de peste 90 de zile au coborât cu 39,13%, până la 4,2 milioane de lei.

În schimb, obligațiile restante de peste 120 de zile au crescut cu 39,6%, ajungând la 6,7 milioane de lei, în timp ce arieratele mai vechi de 360 de zile s-au redus ușor, cu 2%, până la 10,1 milioane de lei.

Datele publicate de Ministerul Finanțelor arată că tendința generală din luna mai a fost una de diminuare a obligațiilor restante la nivelul administrației publice, chiar dacă unele categorii de arierate au continuat să înregistreze evoluții diferite în funcție de vechimea datoriilor.