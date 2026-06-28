Un jurnal medieval rar a fost găsit în latrina din Paderborn. Ce nu apare în explicațiile oficiale

Arheologii au descoperit un jurnal medieval într-o fostă latrină din Paderborn, un oraș situat în landul Renania de Nord-Westfalia, Germania. Descoperirea din piele, lemn și ceară, remarcabil de bine conservată, ar putea oferi o nouă perspectivă asupra vieții de zi cu zi în secolele al XIII-lea și al XIV-lea.

Săpăturile au fost efectuate în legătură cu construcția unei noi clădiri administrative în orașul Paderborn din Renania de Nord-Westfalia. În timpul lucrărilor, arheologii supravegheați de asociația regională Westfalia-Lippe (LWL) au descoperit caietul într-una dintre cele cinci latrine medievale care fuseseră descoperite.

Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger, șefa departamentului de afaceri culturale al LWL, subliniază că aceasta este o descoperire unică și adaugă: „Oricât de neobișnuit ar părea, latrinele sunt adesea surse extrem de bogate de descoperiri pentru arheologi.”

Obiectul, care are o vechime de aproximativ 700 până la 800 de ani, măsoară doar 10 pe 7,5 centimetri. Este alcătuit din tăblițe de lemn acoperite cu ceară, protejate de o copertă de piele cu un motiv de crin în relief. În Evul Mediu, un stilou era folosit pentru a zgâria notițe în stratul de ceară, care puteau fi ulterior șterse și suprapuse.

Potrivit arheologilor, textul este în latină și pare să fi fost scris de o singură mână. În Evul Mediu, centrul orașului Paderborn găzduia în principal cetățeni înstăriți și negustori. La acea vreme, negustorii se numărau printre puținii membri ai societății medievale care știau să citească și să scrie.

Un alt indiciu despre statutul social al utilizatorilor latrinelor sunt fragmentele de țesătură de mătase, care ar fi putut fi folosite ca hârtie igienică. Paradoxal, caietul își datorează starea remarcabilă de conservare locului în care a fost aruncat.

Mediul etanș, umed și cu conținut scăzut de oxigen al latrinei a împiedicat descompunerea materialelor organice. Conservatoarea LWL, Susanne Bretzel, a declarat că descoperirea părea inițial destul de discretă:

„Închisă într-o grămadă de pământ ud și abia recognoscibilă la început, obiectul a devenit vizibil doar în timpul curățării din atelierul nostru de restaurare din Münster. Chiar și după atâtea secole în pământ, latrina descoperită încă avea un miros distinct neplăcut”, a explicat Susanne Bretzel.

Paginile din interior erau strâns lipite, ceea ce proteja straturile de ceară de murdărie și deformare. Potrivit lui Bretzel, tăblițele de lemn nu s-au deformat, așa că scrisul este încă clar lizibil.

Se așteaptă ca lucrările de conservare să dureze până la un an. Oamenii de știință examinează în prezent materialele folosite pentru realizarea obiectului, inclusiv ceara, posibilele componente de rășină, pigmenții și tipurile de lemn. Până la finalizarea analizelor, componentele organice sunt depozitate în apă distilată. Odată ce analiza este finalizată, cercetătorii intenționează să descifreze conținutul notițelor.