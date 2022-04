Tragedia momentului în lumea filmului. Potrivit ultimelor informații publicate de presa de peste hotare, actorul Kenneth Tsang, a fost descoperit mort miercuri într-o cameră a unui hotel din Hong Kong.

Se pare că actorul se afla acolo în carantină, după un sejur petrecut în străinătate. Kenneth Tsang avea 87 de ani și a fost găsit decedat de angajații hotelului, la două zile după întoarcerea sa din Singapore.

Tot angajații au fost cei care au alertat autoritățile locale. Ulterior, potrivit unui raport întocmit de poliția din Hong Kong, în cursul zilei de miercuri în jurul orei prânzului (04:00 GMT), autoritatea a fost informată în legătură cu “un cadavru” care a fost descoperit de angajații unui hotel.

Actorul Kenneth Tsang, găsit mort într-o cameră de hotel

Ajunși la fața locului, oamenii legii au constatat că persoana decedată era un bărbat de 87 de ani al cărui nume era Tsang. Menționăm faptul că Kenneth Tsang era un actor extrem de apreciat în cinematografia catoneză. A avut o carieră întinsă peste șase decenii și totodată a jucat mai bine de 200 de roluri în diferite filme.

Actorul a început să joace încă din anii 1960, însă rolurile sale cele mai memorabile au fost interpretate în perioada “epocii de aur” a cinematografiei din Hong Kong, în anii 1980 şi 1990, în filme precum “The Killer”, “Supercop”, “Peking Opera Blues” şi “Once A Thief”.

În același timp, Kenneth Tsang a fost și unul dintre puţinele staruri din Hong Kong din acea perioadă care s-au făcut remarcate şi la Hollywood, interpretând numeroase roluri secundare, în principal ale unor personaje negative, în producţii precum “The Replacement Killers”, “Die Another Day” – un film din franciza “James Bond” , “Anna and the King” şi “Memoirs of a Geisha”.

Ultimul interviu al lui Kenneth Tsang

În ultimul său interviu acordat pentru Sin Chew Daily, actorul povestea că a efectuat o călătorie de două săptămâni în Malaezia și s-a întors în Hong Kong după o oprire la Singapore.

El spunea atunci că a apreciat acea călătorie, pe care a făcut-o de unul singur, după ce s-a aflat în grija altor persoane în aproape toate deplasările precedente din viaţa lui.

Totodată, el era conștient și de perioada de carantinare pe care trebuia să o respecte. „Voi sta în carantină, dacă va fi nevoie”, a declarat el pentru sursa citată.