Ai contract de închiriere, dar proprietarul vinde apartamentul. În ce condiții trebuie să pleci

Pentru mulți chiriași, unul dintre cele mai neplăcute anunțuri pe care le pot primi este acela că proprietarul intenționează să vândă apartamentul. Prima reacție este, de regulă, aceeași: dacă locuința se vinde, înseamnă că trebuie să plec imediat?

În realitate, legislația nu îi permite noului proprietar să ignore pur și simplu existența unui contract de închiriere. Totuși, răspunsul nu este identic în toate situațiile. Contează modul în care a fost încheiat contractul, clauzele existente și formalitățile îndeplinite înainte de vânzare.

Una dintre cele mai răspândite idei greșite este că un chiriaș pierde automat dreptul de folosință asupra locuinței în momentul în care proprietarul semnează contractul de vânzare.

Codul civil prevede însă o protecție importantă pentru chiriași. Simplul fapt că apartamentul își schimbă proprietarul nu înseamnă că toate contractele existente dispar automat.

În multe situații, contractul de închiriere continuă să producă efecte și după vânzarea imobilului, iar noul proprietar trebuie să respecte drepturile chiriașului. Acesta este motivul pentru care cumpărătorii analizează adesea cu atenție situația juridică a unei locuințe înainte de achiziție.

Punctul central al acestei situații este art. 1811 din Codul civil. Acesta reglementează opozabilitatea contractului de locațiune față de persoana care dobândește ulterior proprietatea asupra imobilului.

Pe scurt, legea stabilește că, în anumite condiții, noul proprietar este obligat să respecte contractul de închiriere existent. Scopul acestei reguli este protejarea persoanei care avea deja un drept legal de folosință asupra locuinței înainte ca aceasta să fie vândută.

Astfel, schimbarea proprietarului nu transformă automat chiriașul într-o persoană care ocupă locuința fără drept.

Atunci când contractul este opozabil noului proprietar, acesta preia poziția juridică a fostului proprietar în raport cu chiriașul. Practic, cumpărătorul devine noul locator și trebuie să respecte drepturile și obligațiile prevăzute în contract.

Dacă există un contract valabil până la o anumită dată, noul proprietar nu poate decide pur și simplu că termenul respectiv nu mai contează. În principiu, el trebuie să respecte condițiile deja existente, inclusiv durata locațiunii și celelalte obligații asumate de proprietarul anterior.

Acesta este unul dintre motivele pentru care unele apartamente sunt vândute împreună cu chiriașii deja existenți.

Protecția oferită de lege nu este însă nelimitată. Contractul trebuie analizat cu atenție. În anumite situații, părțile pot introduce clauze care prevăd expres încetarea locațiunii în cazul vânzării imobilului.

Dacă o astfel de clauză există și este valabilă, efectele pot fi diferite față de situațiile în care contractul nu conține asemenea prevederi.

Tocmai de aceea, una dintre cele mai importante recomandări pentru chiriași este citirea atentă a tuturor clauzelor înainte de semnarea contractului. Multe persoane acordă atenție doar chiriei și garanției, ignorând dispozițiile privind încetarea contractului sau vânzarea locuinței.

În practică, cele mai multe închirieri sunt încheiate pe perioadă determinată. Atunci când există un contract valabil pentru o perioadă clar stabilită, chiriașul beneficiază de o poziție juridică mai predictibilă.

În măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, schimbarea proprietarului nu înseamnă automat dispariția termenului contractual. Acest lucru oferă o anumită siguranță persoanelor care au nevoie de stabilitate locativă și care nu își permit să caute o altă locuință de pe o zi pe alta.

Totuși, fiecare situație trebuie analizată individual, deoarece clauzele contractului pot influența semnificativ rezultatul.

O altă întrebare frecventă este dacă existența unui chiriaș împiedică vânzarea locuinței. Răspunsul este nu.

Legea nu interzice proprietarului să vândă un apartament doar pentru că acesta este închiriat. Proprietarul are dreptul să încheie un contract de vânzare și să transfere dreptul de proprietate către o altă persoană.

Diferența apare după vânzare, atunci când trebuie stabilit dacă noul proprietar este sau nu obligat să respecte contractul de închiriere existent. Din acest motiv, existența chiriașului nu blochează tranzacția, dar poate influența condițiile în care aceasta se desfășoară.

Ce se întâmplă însă cu garanția achitată proprietarului dacă apartamentul este vândut? În practică, acest aspect ar trebui clarificat între vechiul proprietar, noul proprietar și chiriaș.

Este recomandat ca transferul garanției să fie consemnat în scris pentru a evita eventualele conflicte la încetarea contractului. În lipsa unei clarificări explicite, pot apărea dispute privind persoana care trebuie să restituie suma la finalul locațiunii.

De aceea, chiriașul ar trebui să solicite lămurirea situației imediat după ce află că locuința urmează să fie vândută.

Situația devine mult mai complicată în cazul în care închirierea s-a făcut doar pe baza unei înțelegeri verbale. Deși Codul civil permite existența unor astfel de raporturi juridice, lipsa documentelor creează dificultăți serioase atunci când trebuie demonstrată existența și conținutul contractului.

În cazul unei vânzări, chiriașul care nu deține un contract scris poate întâmpina probleme în dovedirea drepturilor sale.

Acesta este unul dintre motivele pentru care specialiștii recomandă încheierea unui contract scris pentru orice locațiune, indiferent de durata acesteia.