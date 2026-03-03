Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat la Digi24, la mai puțin de o zi după ce respinsese ferm ideea că prețul carburanților ar putea ajunge la 10 lei pe litru din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, că scumpirile ar putea fi totuși mai mari decât câțiva bani.

El a explicat că, dacă prețul petrolului va ajunge la 120-130 de dolari pe baril, acest lucru se va vedea și în prețul benzinei și al motorinei. Ministrul a precizat că evoluția prețurilor depinde în mare măsură de cât va dura conflictul din Orientul Mijlociu. Potrivit lui, pe baza datelor disponibile cu două zile înainte, un astfel de scenariu părea foarte puțin probabil, însă situația s-a schimbat când au fost analizate noile cifre.

Bogdan Ivan a mai zis că există riscul unor scumpiri dacă prețul petrolului sau al motorinei va continua să crească și a subliniat că România nu poate controla situația din Orientul Mijlociu. El a adăugat că, dacă barilul de petrol va depăși 110-120 de dolari, prețul carburanților ar putea ajunge la pragul psihologic de 10 lei pe litru, deși autoritățile încearcă să evite acest lucru și să reducă impactul asupra populației.

„În momentul de față, depinde foarte mult cât mai durează acest conflict. Pe datele pe care le-am avut acum două zile, acest scenariu era total improbabil. În momentul de față, când ne uităm la cifre, daca barilul de petrol va ajunge la 120-130 de dolari, există acest risc. Dacă va mai crește prețul la tona de motorină, există acest risc. Depinde foarte mult de situația din Orientul Mijlociu, lucru pe care nu-l putem controla. Dacă va depăși barilul 110-120 dolari, va putea să ajungem și la pragul psihologic de 10 lei. Nu-mi doresc să ajungem, facem tot ce ține de noi să absorbim acest șoc”, a afirmat Ivan.

Prețurile carburanților au continuat să crească ușor în România, potrivit datelor centralizate de Peco Online. Cea mai ieftină benzină din țară se vinde astăzi la prețul de 7,78 lei pe litru, la o stație Petrolium din localitatea Albești, județul Mureș, pe DN13. În aceeași stație se găsește și cea mai ieftină motorină, cu un preț de 8,08 lei pe litru.

În marile orașe ale țării, prețurile rămân ușor mai ridicate. În București, benzina pornește de la 7,92 lei pe litru, iar motorina de la 8,24 lei, în timp ce GPL-ul ajunge la 3,84 lei. La Cluj-Napoca, benzina costă minimum 7,89 lei, motorina 8,19 lei, iar GPL-ul 3,94 lei. În Timișoara, prețurile minime sunt de 7,93 lei pentru benzină și 8,26 lei pentru motorină, cu GPL la 3,84 lei. În Iași, benzina ajunge la 7,94 lei, motorina la 8,26 lei și GPL-ul la 3,99 lei, iar în Constanța benzina pornește de la 7,95 lei, motorina de la 8,24 lei, iar GPL-ul de la 3,97 lei pe litru.

Comparativ cu luna trecută, carburanții s-au scumpit cu aproximativ 3%.

Astfel, un litru de benzină costă în medie cu 3% mai mult decât acum 30 de zile, ceea ce înseamnă că un plin de 50 de litri este mai scump cu aproximativ 11,5 lei.

Și motorina a înregistrat o majorare similară, de 3%, iar un plin costă acum cu aproximativ 12 lei mai mult față de luna precedentă.

La nivel european, România rămâne în continuare printre statele cu prețuri relativ reduse la carburanți. În prezent, țara noastră ocupă locul 18 în Uniunea Europeană în clasamentul celor mai mici prețuri la benzină, fiind depășită de mai multe state, printre care Austria, Belgia, Bulgaria, Polonia sau Spania.

Aceeași poziție, locul 18, este ocupată și în cazul motorinei, comparativ cu alte țări europene unde carburanții sunt mai ieftini.