Electro-Alfa International, companie românească cu peste 35 de ani de experiență în producția de echipamente electrice și soluții pentru infrastructură energetică, a realizat o ofertă publică inițială în valoare totală de 579,64 milioane de lei, echivalentul a 115 milioane de euro, se arată într-un comunicat al BVB.

Perioada oficială a ofertei a fost stabilită între 2 și 11 februarie. IPO-ul a fost însă închis anticipat pe 6 februarie, ca urmare a suprasubscrierii atât pe tranșa investitorilor instituționali, cât și pe cea destinată investitorilor de retail.

În cadrul ofertei au fost puse la dispoziție 65.990.507 acțiuni. Pentru acestea au fost înregistrate 5.409 ordine de subscriere.

Pe tranșa investitorilor instituționali au fost alocate 56.091.932 acțiuni la prețul de 8,85 lei pe acțiune. Pe tranșa investitorilor de retail au fost alocate 9.898.575 acțiuni.

Dintre acțiunile alocate investitorilor individuali, 9.882.434 au fost atribuite la prețul de 8,4075 lei pe acțiune, iar 16.141 acțiuni la prețul de 8,85 lei pe acțiune.

Inițial, tranșa de retail a fost stabilită la 10% din totalul acțiunilor oferite. Din cauza suprasubscrierii de aproximativ 5.800% pe această tranșă, compania a decis suplimentarea cu încă 5%, astfel încât alocarea finală pentru investitorii individuali a ajuns la 15%.

Electro-Alfa International s-a listat pe Bursa de Valori București sub simbolul bursier EAI.

La prețul de ofertă de 8,85 lei pe acțiune, care reprezintă valoarea maximă din intervalul prețului de ofertă, capitalizarea bursieră a companiei este de aproximativ 1,67 miliarde de lei, echivalentul a 327 milioane de euro.

În urma derulării ofertei publice, compania beneficiază de o infuzie de capital de 544,27 milioane de lei.

Fondurile obținute vor fi utilizate pentru susținerea strategiei de creștere, care include achiziții strategice, dezvoltarea capacităților interne, investiții în producerea și stocarea de energie, proiecte de inovare, extinderea pe piețe externe și asigurarea capitalului de lucru necesar participării la proiecte majore din domeniul infrastructurii energetice.

Soluțiile tehnice ale companiei sunt produse în patru fabrici situate în Botoșani.

Free-float-ul rezultat în urma listării este de aproximativ 35%.

Înaintea ofertei publice, Gheorghe Ciubotaru, antreprenorul fondator al companiei, deținea 80% din acționariat. În urma listării, acesta va deține 52%.

Electro Alfa Management, care avea anterior 20% din acțiuni, va deține 13% după finalizarea ofertei.

Printre investitorii instituționali care au intrat în acționariat se numără Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și NN Pensii, fiecare dintre acestea dobândind o participație de peste 5%.