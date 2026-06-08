Bybit deschide accesul la IPO-ul SpaceX. Cererea investitorilor este dublă față de oferta companiei

Interesul pentru listarea SpaceX continuă să crească înaintea celei mai mari oferte publice inițiale din istorie. În paralel, platforma de criptomonede Bybit a anunțat că va permite investitorilor de retail să participe la IPO prin intermediul unor acțiuni tokenizate, fără a avea nevoie de un cont la un broker tradițional.

Bursa de criptomonede Bybit a anunțat lansarea unui nou serviciu prin care investitorii vor putea participa la oferte publice inițiale prin intermediul unor acțiuni tokenizate. Primul proiect inclus în program este IPO-ul SpaceX.

Potrivit companiei, utilizatorii platformei vor putea subscrie la reprezentări digitale ale acțiunilor oferite în cadrul listării, folosind infrastructura xStocks dezvoltată de Payward.

Pentru oferta SpaceX, perioada de înregistrare și subscriere este programată între 7 și 11 iunie, iar alocările finale urmează să fie stabilite în intervalul 11-12 iunie. Acțiunile tokenizate ar urma să fie disponibile pentru tranzacționare pe piața spot a Bybit începând cu 12 iunie.

Sistemul este prezentat ca o alternativă la mecanismele clasice de investiții. Investitorii pot cumpăra la prețul IPO-ului fără să deschidă conturi la brokeri tradiționali și fără să fie nevoiți să cumpere acțiunile ulterior de pe piața secundară.

Anunțul vine la scurt timp după ce și platforma Kraken a confirmat că oferă acces la IPO-ul SpaceX pentru clienți din peste 110 țări, folosind același sistem xStocks.

Potrivit informațiilor apărute în piață, cererea pentru acțiunile SpaceX a ajuns la aproximativ 150 de miliarde de dolari, în timp ce compania urmărește să atragă aproximativ 75 de miliarde de dolari prin listare.

Oferta este considerată cea mai mare din istoria piețelor financiare și unul dintre cele mai importante evenimente bursiere ale anului.

La prețul estimat de 135 de dolari pe acțiune, SpaceX ar urma să fie evaluată la aproximativ 1.770 de miliarde de dolari.

Compania mizează puternic pe dezvoltarea segmentului de inteligență artificială. În documentele prezentate investitorilor, SpaceX estimează o piață totală adresabilă de 28.500 de miliarde de dolari, dintre care 26.500 de miliarde de dolari sunt asociate tehnologiilor AI.

Conducerea companiei susține că a identificat cea mai mare oportunitate economică din istorie. Totuși, documentele nu explică în detaliu cum intenționează să concureze cu jucători consacrați precum Google, OpenAI sau Microsoft.

În ciuda entuziasmului din jurul IPO-ului, rezultatele financiare au atras atenția analiștilor.

În 2024, înainte de fuziunea cu xAI, SpaceX raportase un profit net de 791 milioane de dolari. După finalizarea tranzacției în februarie 2025, compania a înregistrat o pierdere netă de 4,94 miliarde de dolari.

În primul trimestru din 2026, pierderile au continuat, ajungând la 4,28 miliarde de dolari. Deficitul acumulat al companiei a urcat la 41,3 miliarde de dolari.

O mare parte din presiunea financiară provine din dezvoltarea activităților legate de inteligența artificială. Segmentul AI a generat anul trecut pierderi operaționale de 6,36 miliarde de dolari.

În același timp, afacerile tradiționale ale grupului continuă să genereze venituri importante. Serviciile de lansare spațială și rețeaua Starlink reprezintă principalele surse de finanțare pentru investițiile în AI.

Starlink a depășit 10,3 milioane de abonați la nivel global până în martie 2026, însă venitul mediu pe utilizator a scăzut de la 99 de dolari pe lună în 2023 la aproximativ 66 de dolari, pe fondul extinderii în piețe cu putere de cumpărare mai redusă.

Structura de guvernanță reprezintă un alt element urmărit atent de investitori.

Elon Musk deține aproximativ 42% din capitalul companiei, însă controlează peste 85% din drepturile de vot. După listare, SpaceX va beneficia de statutul de companie controlată.

Oferta rezervă până la 30% din acțiuni investitorilor de retail, un procent semnificativ peste nivelul obișnuit întâlnit la marile IPO-uri.

În timp ce susținătorii companiei indică succesul Starlink și performanțele programului spațial drept argumente pentru evaluarea ridicată, o parte dintre analiști consideră că valoarea de piață propusă depășește semnificativ nivelurile justificate de rezultatele financiare actuale.