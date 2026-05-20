Oferta publică inițială a Christian Tour se va desfășura în perioada 21–28 mai 2026, cu un interval de preț stabilit între 1,875 lei și 2,135 lei per acțiune. Compania estimează o valoare de 130–148 milioane de lei pentru acțiunile nou-emise, respectiv 26–29 milioane de lei pentru acțiunile ordinare existente, potrivit informațiilor transmise de emitent.

Oferta publică inițială a Christian Tour include subscrierea a până la 69.500.000 de acțiuni ordinare nou-emise, în cadrul unei majorări de capital social, precum și vânzarea a până la 14.000.000 de acțiuni ordinare existente de către CPM Cambridge Holding SRL, vehiculul de investiții al acționarului fondator Cristian Pandel.

„IPO-ul pe Bursa de Valori Bucureşti marchează o nouă etapă importantă pentru Christian Tour. Aceasta ne va consolida capacitatea de a investi în tehnologie, distribuţie digitală, dezvoltarea produselor şi extindere strategică, contribuind totodată la consolidarea poziţiei noastre într-o industrie aflată într-un proces accelerat de transformare. Ambiţia mea este ca Christian Tour să devină una dintre companiile care vor defini următoarea etapă de dezvoltare a turismului din România şi din Europa Centrală şi de Est, iar pe investitorii de la BVB îi invit să ni se alăture în această călătorie, spune Cristian Pandel, fondator şi CEO al Christian Tour.

Capitalul atras prin componenta de majorare a capitalului social din cadrul ofertei va susține strategia de dezvoltare pe termen lung a Christian Tour, cu focus pe extinderea strategică, investiții în tehnologie și creșterea scalabilității operaționale.

Compania își propune să accelereze investițiile în infrastructura digitală și în dezvoltarea platformei OTA (Online Travel Agency), urmărind în același timp consolidarea capacităților operaționale, îmbunătățirea experienței clienților și extinderea canalelor de distribuție.

Totodată, Christian Tour vizează valorificarea oportunităților de consolidare dintr-o piață a turismului fragmentată și aflată într-un proces accelerat de transformare, inclusiv prin achiziții selective și extinderea în segmente și servicii complementare din industria de turism.

Oferta publică inițială a Christian Tour este structurată în două tranșe: una destinată investitorilor de retail și una investitorilor instituționali, fiecare reprezentând inițial 50% din acțiunile oferite. În funcție de nivelul cererii, compania și acționarul vânzător pot realoca între tranșe până la 40% din totalul acțiunilor disponibile.

Investitorii de retail pot subscrie acțiuni la prețul fix de 2,135 lei per acțiune și beneficiază de un discount de 5% din prețul final al ofertei pentru subscrierile realizate în primele trei zile lucrătoare, respectiv până la 25 mai 2026 inclusiv. Subscrierea minimă pentru această categorie este de 1.500 de acțiuni.

Investitorii instituționali din afara Statelor Unite, în baza Regulamentului S din Legea privind Valorile Mobiliare, pot subscrie la orice preț din intervalul stabilit al ofertei. Prețul final și alocarea fiecărei tranșe vor fi stabilite după închiderea perioadei de ofertă și anunțate la data de 29 mai 2026.

Subscrierile se pot realiza pe întreaga durată a ofertei prin BT Capital Partners și alți intermediari autorizați de Bursa de Valori București, în timpul programului de lucru, cu excepția ultimei zile a ofertei, 28 mai 2026, când ordinele vor fi acceptate până la ora 12:00.

În scenariul subscrierii integrale și al exercitării opțiunii de supra-alocare, free-float-ul Christian Tour la listare ar putea ajunge la aproximativ 41,85% din capitalul social. Acțiunile companiei sunt estimate să înceapă tranzacționarea pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București sub simbolul bursier TRIP în iunie 2026.