Două aeronave, cu 180, respectiv 189 de locuri, având la bord în total 369 de pasageri, au decolat din Fujairah (EAU) și urmează să ajungă la București, pe Aeroportul Internațional Henri Coandă, după ora 23:30, după o escală tehnică la Hurghada, în Egipt. Este vorba despre turiștii care trebuiau să revină în România din Abu Dhabi pe 28 februarie și din Dubai pe 3 martie.

În acest interval, echipele Christian Tour au colaborat cu partenerii locali, operatorii aerieni și reprezentanții aeroportuari pentru a identifica cea mai sigură soluție de transport pentru turiștii români.

Sâmbătă, pasagerii programați pentru repatriere au fost transportați de la unitățile de cazare unde au fost găzduiți în această perioadă către Fujairah, pentru îmbarcare. Costurile aferente acestor zboruri sunt suportate integral de Christian Tour.

Cristian Pandel, CEO și fondator Christian Tour, a declarat că siguranța turiștilor a fost prioritatea principală încă de la izbucnirea conflictului din regiune. Echipa agenției a menținut legătura constant cu turiștii, i-a redirecționat acolo unde a fost posibil, le-a asigurat cazări și a organizat zborurile speciale pentru a-i aduce în siguranță în România. Toate costurile au fost suportate de Christian Tour. Pandel a subliniat că astfel de situații evidențiază diferența dintre o vacanță cumpărată de oriunde și una organizată de un turoperator cu experiență, accentuând importanța alegerii agențiilor de turism solide, capabile să intervină eficient în situații neprevăzute.

Christian Tour activează de aproape 30 de ani pe piața de turism din România, operând una dintre cele mai extinse rețele de agenții la nivel național și un portofoliu diversificat de servicii turistice interne și internaționale, de la operare charter și circuite tematice, până la programe exclusive, pachete dedicate familiilor și experiențe culturale sau exotice.