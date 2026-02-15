Valoarea totală a vacanțelor vândute de Christian Tour a depășit 8 milioane de euro, în creștere cu peste 60% comparativ cu ediția de primăvară a anului trecut. Valoarea medie a unei rezervări pe persoană a fost de aproximativ 800 de euro. În timpul târgului, mii de vizitatori au optat pentru Travel Prime, primul abonament de călătorie din România, pentru a beneficia de reduceri și avantaje suplimentare.

“Târgul ne demonstrează o dată în plus că vacanțele își păstrează trendul apărut după pandemie, când au devenit una dintre nevoile de bază ale oamenilor; e îmbucurător să vedem că aceste creșteri graduale se mențin în ciuda contextului economic, în care fiecare își calculează cu mai multă grijă bugetul și privește cu precauție spre viitor. Este evident că mulți români nu vor să mai renunțe la bucuria de a călători și caută soluții, așa cum sunt abonamentele de vacanță Travel Prime, pentru a avea cât mai multe beneficii și reduceri. Cifrele înregistrate la târg se datorează și echipei de consultanți pe care o avem, pentru că experiența de a primi sfaturi de la oameni bine pregătiți contează pentru vizitatori, mai ales pentru aceia care vor să descopere noi destinații”, afirmă Cristian Pandel, CEO și fondator Christian Tour.

Peste două treimi dintre turiștii care și-au rezervat vacanțe în timpul târgului au optat pentru sejururi în sezonul cald. Cele mai solicitate au fost pachetele promoționale create special pentru eveniment, precum „Găsești mai ieftin? Dublăm diferența!”, „Copiii călătoresc gratuit” și „Vacanțe la 1 Euro”, oferind reduceri de peste 70%.

Destinația preferată a fost Turcia, în special vacanțele all inclusive din Antalya, urmată de Grecia, apreciată pentru diversitatea sa și pentru capacitatea de a satisface turiștii de toate vârstele, de la familii și cupluri la tineri în căutare de distracție. Locul trei în top a fost ocupat de Egipt, ales de cei care doresc relaxare în resorturi, dar și vizitarea obiectivelor istorice celebre, precum piramidele din Giza, Valea Regilor sau Templul din Karnak. Tunisia și Spania completează primele cinci destinații preferate de români.

Unul din opt români care a participat la târg a ales un circuit cultural, cu Turcia (Cappadocia și Istanbul) și Italia drept destinațiile favorite. Destinațiile exotice au înregistrat o creștere semnificativă, mulți turiști fiind atrași de noile programe combo lansate de Christian Tour, care combină experiențe culturale cu relaxare la plajă; cele mai căutate pachete din această categorie au fost Bangkok & Phuket și Dubai & Maldive.

De asemenea, programele Senior Voyage au atras atât turiști din categoria seniorilor, cât și persoane care au achiziționat vacanțe pentru părinți sau bunici.

”În cei aproape 30 de ani de când suntem în industria vacanțelor, am reușit să schimbăm paradigma și să îi obișnuim pe părinții și bunicii noștri să meargă în vacanță, ceea ce la începutul anilor 2000 părea de neconceput. Prin programele Senior Voyage, ei pot, în sfârșit, să recupereze ceea ce nu au făcut în tinerețe: să descopere lumea și aceasta la prețuri mai mici și într-un ritm adaptat lor”, a adăugat reprezentantul Christian Tour.

Turoperatorul va continua campania de reduceri până la finalul lunii februarie.