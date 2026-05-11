Turismul românesc continuă să se adapteze rapid după schimbările produse în ultimii ani, iar 2026 este văzut de specialiști ca un an de consolidare și maturizare a pieței. Românii călătoresc mai des, sunt mai informați, compară atent ofertele și caută tot mai mult experiențe autentice, nu doar destinații populare.

Într-un interviu acordat pentru Capital.ro, Raluca Hatmanu, PR Manager Christian Tour, explică modul în care s-a schimbat turistul român după pandemie, ce destinații sunt cele mai căutate, cum influențează contextul economic deciziile de vacanță și de ce flexibilitatea a devenit unul dintre cele mai importante criterii în alegerea unei călătorii.

Cum arată, din perspectiva dumneavoastră, anul 2026 pentru industria turismului?

Anul 2026 se conturează ca un an de maturizare a pieței turistice. După perioada de revenire accelerată post-pandemie, intrăm într-o etapă mai echilibrată, în care creșterea există, dar este mai temperată și mai sustenabilă. Cererea rămâne ridicată, însă turiștii sunt mai atenți la raportul calitate-preț, mai informați și mai selectivi.

Ce diferențe vedeți față de perioada de dinainte de pandemie?

Cea mai mare diferență este nivelul de conștientizare. Turistul de astăzi își asumă mai mult deciziile, compară, citește recenzii și caută siguranță și flexibilitate. Înainte de pandemie, decizia era mai spontană; acum este mai calculată.

Este acesta un an de consolidare sau de schimbare?

Este un an de consolidare, dar într-un context în continuă schimbare. Modelele de consum s-au transformat, iar companiile trebuie să rămână atente la comportamentul consumatorilor şi sǎ ia decizii rapide.

Cum s-a schimbat turistul român în ultimii ani?

Turistul român a devenit mai sofisticat. Călătorește mai des, are referințe internaționale. De asemenea, este mult mai atent la raportul calitate-preț. În plus, mulți români pun accentul pe experiența din destinație, pe ceea ce pot sǎ facǎ, sǎ vadǎ, sǎ trǎiascǎ. Din acest punct de vedere, putem spune cǎ social media a contribuit decisiv.

Ce contează cel mai mult astăzi atunci când își aleg vacanța?

Mentionam experiența la întrebarea anterioarǎ. Pe lângǎ aceasta, siguranța, predictibilitatea și flexibilitatea. Destinația rămâne importantă, dar nu mai este suficientă. Contează foarte mult serviciile, facilitățile și posibilitatea de a personaliza vacanța.

Mai este prețul criteriul principal sau au apărut alte priorități?

Prețul rămâne important, dar nu decisiv în mod absolut. Vedem tot mai clar o orientare către valoare, turiștii fiind dispuși să plătească mai mult dacă simt că primesc o experiență superioară.

Observați o orientare mai mare către confort, experiență sau flexibilitate?

Toate cele trei sunt importante, dar flexibilitatea a devenit un factor-cheie. Posibilitatea de modificare a rezervărilor sau de adaptare rapidă a planurilor este foarte apreciată de turiști într-o lume care vedem cǎ se schimbǎ de la o zi la alta.

Care sunt cele mai importante tendințe pe care le vedeți în turism în acest moment?

Vedem trei direcții majore: personalizarea experiențelor, creșterea interesului pentru destinații mai puțin aglomerate și integrarea tehnologiei în tot procesul de călătorie.

Românii sunt mai deschiși către destinații noi sau rămân fideli celor consacrate?

Există un echilibru. Destinațiile clasice – și aici mǎ refer la destinațiile clasice pentru vacanța de varǎ precum Grecia, Turcia, Egipt, Cipru, Spania, Tunisia, precum și la cele pentru city-break (în special, oraşe europene) – rămân foarte populare, însă vedem o deschidere tot mai mare către locuri noi, de pe alte continente, mai ales în rândul tinerilor și al celor cu experiență de călătorie.

Cât de mult contează experiențele locale, excursiile sau activitățile din afara hotelului?

Contează din ce în ce mai mult. Excursiile, gastronomia locală și activitățile autentice sunt un criteriu important în alegerea destinației, iar acest lucru este vizibil și în cazul unor destinații sinonime mai degrabǎ cu ideea de relaxare, de plajǎ precum Antalya, o destinație pe care noi încercǎm sǎ le-o arǎtǎm turiștilor și dincolo de porțile resortului, unde pot sǎ descopere istoria și cultura locului.

Se schimbă modul în care oamenii își planifică vacanțele?

Digitalizarea își spune cuvântul. Oamenii se inspiră din social media, compară online și iau decizii mai rapid, pe baza mai multor informații.

Cum influențează contextul economic actual deciziile de vacanță ale românilor?

Contextul economic determină o mai mare prudență. Turiștii nu renunță la vacanțe, dar devin mai atenți la buget și aleg mai strategic perioadele și destinațiile.

Credeți că vom vedea o creștere a prețurilor în perioada următoare?

Presiunile asupra costurilor există, în special pe zona de transport și servicii. Totuși, competiția din piață va tempera creșterile și va menține ofertele atractive.

Cât de sensibilă este piața turistică la factori precum inflația sau costurile de transport?

Este o piață foarte sensibilă, dar și rezilientă. Turismul este perceput ca o necesitate emoțională, nu doar ca un lux.

Există diferențe vizibile între segmentele de clienți?

Da, diferențele sunt tot mai evidente. Există un segment premium în creștere și, în paralel, un segment orientat foarte strict către buget și oferte early booking.

Care sunt principalele direcții de dezvoltare pentru un touroperator în această perioadă?

Diversificarea portofoliului, digitalizarea și creșterea calității serviciilor sunt esențiale. De asemenea, parteneriatele strategice interne şi internaționale joacă un rol important.

Ce înseamnă, astăzi, să rămâi competitiv într-o piață atât de dinamică?

Înseamnă adaptabilitate, transparență și capacitatea de a livra constant experiențe relevante pentru client.

Cum vedeți evoluția marilor jucători din turism în următorii ani?

Vom vedea consolidări și investiții mai mari în tehnologie și brand. Diferența o va face capacitatea de a construi încredere și loialitate.

Ce rol joacă tehnologia și digitalizarea în relația cu turistul?

Un rol esențial. De la inspirație până la post-vacanță, tehnologia este prezentă în toate etapele și contribuie decisiv la experiența generală.

Care sunt cele mai mari provocări cu care se confruntă industria turismului în prezent?

Instabilitatea economică, costurile în creștere și nevoia de adaptare rapidă la schimbările de comportament ale consumatorilor.

Ce riscuri vedeți pentru următorii ani?

Volatilitatea economică și schimbările geopolitice pot influența fluxurile turistice. De asemenea, presiunea pe sustenabilitate va deveni tot mai mare.

Cum se adaptează companiile la aceste schimbări?

Prin flexibilitate, investiții în tehnologie și diversificarea ofertelor.

Ce v-a surprins cel mai mult în evoluția pieței în ultimii ani?

Viteza cu care s-au schimbat comportamentele de consum și capacitatea pieței de a-și reveni.

Care este cea mai importantă lecție pe care ați învățat-o în acest business?

Că orice criza poate fi transformatǎ în oportunitate dacǎ ai suficient curaj și încredere. Şi, evident, dacǎ muncești mult pentru a-ți atinge obiectivele.

Dacă ar fi să recomandați o vacanță ideală pentru un român în 2026, cum ar arăta aceasta?

O vacanță echilibrată: o destinație accesibilă, servicii de calitate, experiențe locale autentice și flexibilitate în planificare.

Cum vedeți viitorul turismului în România în următorii 5 ani?

Cred cǎ, în pofida crizelor pe care le traversǎm ca industrie, viitorul va fi unul bun, cu o piață mai matură, mai digitalizată și mai orientată către calitate.

Ce mesaj aveți pentru românii care încă ezită să își planifice vacanțele?

Vacanțele nu mai sunt un lux, ci o investiție în echilibru și stare de bine. Cu planificare atentă și un partener de drum de încredere așa cum este o agenție de turism precum Christian Tour, prezentǎ pe piațǎ de aproape 30 de ani, există soluții pentru orice tip de vacanțǎ.