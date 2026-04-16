Potrivit planurilor prezentate, oferta va include atât acțiuni nou-emise, rezultate dintr-o majorare de capital, cât și acțiuni existente, puse în vânzare de acționarul majoritar. Procesul depinde de aprobarea prospectului de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). Prin listare, compania urmărește să își accelereze dezvoltarea și să își consolideze poziția într-o industrie aflată pe un trend ascendent, atât la nivel local, cât și internațional.

Trei decenii de creștere pe piața turismului

Fondată în 1997, Christian Tour a evoluat dintr-o agenție antreprenorială într-un brand de referință în turismul românesc. Astăzi, compania operează o platformă complexă, cu accent pe turismul outbound, dar și cu activități dedicate promovării României ca destinație pentru vizitatorii străini.

Cristian Pandel, fondator și CEO, subliniază că momentul este unul strategic: „Timp de aproape trei decenii, Christian Tour a crescut odată cu piața turismului din România. Ceea ce a pornit din dragostea mea pentru călătorii a evoluat într-o afacere de turism de referință, construită pe încrederea clienților noștri și pe pasiunea echipei noastre. Turismul oferă perspective favorabile pe termen lung, fiind un sector modelat de dorința oamenilor de a călători, de a explora și de a crea experiențe memorabile. De-a lungul anilor, am avut privilegiul de a ajuta sute de mii de români să descopere destinații din întreaga lume. Astăzi, piața intră într-o nouă etapă de dezvoltare. Cererea pentru călătorii rămâne robustă, sectorul turismului din România se extinde, iar activitatea de consolidare confirmă relevanța strategică tot mai mare a acestei industrii. Credem că acesta este momentul potrivit pentru următoarea etapă în dezvoltarea Christian Tour, și pentru avansul pieței de capital din România. Prin această listare, ne dorim dezvoltarea unei companii de turism puternice, cu rădăcini locale, susținută de capital autohton și de investitori care cred în potențialul pe termen lung al acestui sector. Ambiția noastră este să consolidăm poziția Christian Tour de jucător referință în turismul din România, cu dimensiunea, capacitatea și performanța pentru a concura într-o industrie internațională tot mai dinamică”, a declarat acesta.

Structura ofertei și calendar estimativ

Oferta se va adresa investitorilor de retail, investitorilor instituționali și investitorilor eligibili din afara Statelor Unite conform prevederilor Regulamentului S din Legea Privind Valorile Mobiliare, în conformitate cu termenii care vor fi detaliați în Prospectul aprobat de ASF.

Ulterior aprobării și derulării Ofertei, Compania intenționează să solicite admiterea la tranzacționare a acțiunilor sale pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București. Intermedierea va fi asigurată de BT Capital Partners. Compania estimează că IPO-ul ar putea avea loc în trimestrul al doilea din 2026, în funcție de aprobările necesare și de condițiile de piață.

Context de piață și poziționare strategică

Christian Tour mizează pe o industrie globală puternică, în care turismul reprezintă aproximativ 10% din PIB-ul mondial. Dacă listarea se va concretiza, compania ar deveni primul tour-operator prezent pe bursa românească, oferind investitorilor acces direct la evoluția unui sector cu potențial ridicat.

Printre argumentele care susțin oportunitatea listării se numără:

România, una dintre cele mai puțin dezvoltate piețe de turism outbound din UE. Potrivit datelor Eurostat (2024), doar aproximativ 28% dintre români efectuează anual cel puțin o călătorie în scop personal, comparativ cu aproximativ 65% la nivelul UE, în timp ce mai puțin de 10% dintre călătoriile efectuate de rezidenții români sunt călătorii de tip outbound, cea mai redusă pondere dintre statele membre ale UE.

Creșterea accelerată a cererii pentru vacanțe în străinătate. Numărul călătoriilor efectuate de români a avansat cu peste 30% în 2024, cel mai rapid ritm din UE.

Cheltuieli în creștere ale turiștilor români. Conform Băncii Naționale a României, cheltuielile efectuate în străinătate de călătorii români au ajuns la peste 9,5 miliarde de euro în 2025, de la 8,9 miliarde de euro în 2024, ceea ce reprezintă o creștere de 7%.

O platformă operațională extinsă . Christian Tour combină un portofoliu extins de produse turistice cu o distribuție multicanal, deservind o bază largă și în creștere de clienți din mai multe segmente de călătorie, prin intermediul propriei rețele, al canalelor partenere și al ecosistemului său digital în extindere.

Interes crescut pentru consolidare în industria turismului . Tranzacțiile recente care au implicat platforme regionale de turism și investitori strategici, precum și extinderea operatorilor internaționali pe piața din România, confirmă atractivitatea în creștere a sectorului și evidențiază potențialul pe termen lung al operatorilor de turism de dimensiuni mari.

Rezultate financiare în ascensiune

Compania Christian Tour a raportat în 2025 vânzări la data rezervării de aproximativ 983 milioane lei, în creștere cu 14% față de anul anterior. Veniturile recunoscute conform IFRS au ajuns la 803 milioane lei, cu 32% mai mult decât în 2024.

Numărul total de turiști a urcat la aproape 369.000 în 2025, iar valoarea medie a rezervărilor a continuat să crească, depășind 1.430 de euro.

EBITDA ajustată a ajuns la 44,4 milioane lei, iar profitul net s-a situat la 31,9 milioane lei, confirmând trendul pozitiv al ultimilor ani.

Planuri de investiții și direcții de dezvoltare

Fondurile atrase prin majorarea de capital vor fi direcționate către:

accelerarea transformării digitale și dezvoltarea unei platforme OTA scalabile,

extinderea portofoliului de produse și a capacității operaționale,

achiziții selective și consolidarea poziției pe piață,

investiții în brand, fidelizarea clienților și optimizarea canalelor de distribuție.

Compania își propune să își întărească rolul de jucător major în turismul românesc și să își crească vizibilitatea la nivel regional.