Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România transmite că datele din primele nouă luni ale anului trecut arată rolul polițelor CASCO în protejarea vehiculelor. UNSAR precizează că despăgubirile au fost plătite indiferent de natura evenimentelor, iar ritmul mediu a fost de 754 de dosare de daună pe zi.

În același timp, valoarea medie a plăților efectuate zilnic a fost estimată la aproximativ 6,7 milioane lei. Organizația consideră că aceste cifre arată cât de mult contează o astfel de protecție financiară în cazul unor situații neprevăzute.

„În primele nouă luni ale anului trecut, companiile de asigurări au plătit despăgubiri, în medie, pentru 754 dosare de daună / zi aferente vehiculelor asigurate CASCO. Valoarea medie a plăţilor efectuate zilnic s-a ridicat la aproximativ 6,7 milioane lei. Aceste date evidenţiază rolul esenţial al poliţelor CASCO în protejarea vehiculelor şi în limitarea impactului financiar al evenimentelor neprevăzute, indiferent de natura acestora”, anunţă UNSAR.

UNSAR mai arată că polițele CASCO sunt în continuare utilizate de o parte mică dintre proprietarii auto. În prezent, doar aproximativ 1 din 10 vehicule din România este protejat printr-o astfel de asigurare, ceea ce înseamnă că majoritatea șoferilor rămân expuși riscului unor pierderi financiare importante.

Organizația precizează că, în funcție de vechimea autovehiculului, pot exista soluții care să reducă riscurile, însă este nevoie de consultarea specialiștilor pentru a găsi varianta potrivită.

Potrivit informațiilor transmise de UNSAR, cele mai mari despăgubiri CASCO sunt asociate avariilor produse în urma accidentelor rutiere și incendiilor. Majoritatea evenimentelor care au generat daune au avut loc pe teritoriul României, însă organizația menționează și cazuri semnificative înregistrate în afara țării.

Printre statele unde au fost raportate daune importante se numără Ungaria, Italia și Germania. UNSAR consideră că această situație evidențiază importanța protecției extinse oferite de polițele CASCO și în contextul mobilității internaționale.

Președintele și directorul general al UNSAR, Alexandru Ciuncan, a declarat că aceste date evidențiază importanța polițelor CASCO. El a subliniat că asigurarea oferă protecție financiară rapidă atât persoanelor fizice, cât și companiilor, în fața evenimentelor neprevăzute care pot apărea în trafic sau în alte situații.

„Aceste cifre evidenţiază importanţa poliţelor CASCO, care oferă protecţie financiară rapidă atât persoanelor fizice, cât şi companiilor – în faţa evenimentelor neprevăzute care pot apărea în trafic şi nu numai”, a declarat Alexandru Ciuncan.

UNSAR mai arată că importanța unei polițe CASCO este și mai clară în sezonul rece, când riscurile cresc semnificativ. Organizația menționează că poleiul, zăpada, vizibilitatea redusă sau temperaturile extreme pot duce la mai multe accidente și avarii.

Pe lângă aceste riscuri, sunt amintite și daunele provocate de fenomene naturale, cum ar fi căderile de copaci, gheață sau grindină. În acest context, polița CASCO este prezentată ca un instrument de protecție financiară pentru proprietarii auto.

Alina Bărbulescu, coordonator al Secțiunii Asigurări Generale în cadrul UNSAR, a precizat că puțini români ar putea suporta pagubele rezultate în urma unui accident sau a unui incendiu. Ea a arătat că polițele CASCO oferă protecție propriilor vehicule și siguranță financiară atunci când apar evenimente neprevăzute, mai ales în perioadele cu risc crescut, precum sezonul rece.

„Puţini români ar putea suporta pagubele rezultate în urma unui accident sau a unui incendiu. Poliţele CASCO oferă protecţie propriilor vehicule şi siguranţă financiară atunci când ne confruntăm cu evenimente neprevăzute, mai ales în perioadele cu risc crescut, precum sezonul rece”, a precizat Alina Bărbulescu.

UNSAR a fost înființată în 1994 și reprezintă 22 de companii de asigurări și reasigurări. Potrivit organizației, acestea dețin o pondere de peste 90% din piața locală de asigurări.