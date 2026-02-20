Acesta are de plătit o amendă de peste 600 de lei, după ce a blocat drumul prin manevra realizată. Imaginile publicate online arată cum un autoturism oprește la trecerea pentru pietoni pentru a acorda prioritate unei persoane care traversa un drum cu o bandă pe sens.

În acel moment, șoferul de ride-sharing, venind din sens opus, a luat fața mașinii oprite și a întors chiar pe marcajul pietonal. Ulterior, acesta și-a așteptat clienții care au urcat în mașină, după care a plecat.

„În data de 20 februarie a.c., conducătorul auto, respectiv un tânăr de 28 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, a fost identificat şi invitat la sediul poliţiei. În urma verificărilor efectuate, poliţiştii au constatat o abatere de la normele rutiere, motiv pentru care bărbatul a fost sancţionat contravenţional cu amendă, în valoare totală de 607,5 lei, iar ca măsură tehnico-administrativă i-au fost aplicate 2 puncte de penalizare”, au transmis oficialii Poliţiei.

În urma verificărilor, bărbatul a primit o amendă în valoare totală de 607,5 lei, iar ca măsură tehnico-administrativă i-au fost aplicate două puncte de penalizare, potrivit sursei menționate.

În România, legea rutieră prevede că pietonii au prioritate pe trecerile semnalizate, iar șoferii nu au voie să oprească sau să facă manevre care le-ar pune în pericol traversarea.

Întoarcerea pe marcajul unei treceri de pietoni este strict interzisă, pentru că încalcă aceste norme și poate crea situații periculoase pentru cei care traversează. Nerespectarea acestei reguli se sancționează cu amendă și cu puncte de penalizare, exact ca în cazul șoferului de ride-sharing amendat la Cluj.