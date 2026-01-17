În primele nouă luni ale anului 2025, Poliția a retras aproape 5.000 de permise de conducere din motive medicale, numărul fiind de patru ori mai mare decât cel înregistrat în aceeași perioadă a anului 2024, când au fost retrase 1.322 de permise.

Măsurile au vizat conducători auto care sufereau de diverse afecțiuni fizice sau psihice, care le-ar fi putut pune în pericol atât pe ei, cât și pe ceilalți participanți la trafic. Printre afecțiunile care pot duce la pierderea dreptului de a conduce se numără bolile neuromotorii, precum scleroza multiplă sau boala Parkinson, demența, tulburările severe de vedere și auz, precum și afecțiunile cardiace.

Șoferii cu epilepsie, vertij, diabet sau probleme respiratorii își pot păstra permisul doar cu acordul medicului specialist, în timp ce persoanele care urmează tratamente pentru depresie trebuie să știe că substanțele psihoactive sau psihotrope din medicamente le pot interzice conducerea.

Legea impune ca persoanele cu probleme de vedere să poarte ochelari sau lentile de corecție în timpul condusului, iar cei cu hipoacuzie profundă bilaterală pot conduce doar dacă folosesc oglinzi speciale. În cazul bolilor cardiovasculare, permisul poate fi păstrat doar după obținerea unui aviz favorabil de la medicul cardiolog.

Pentru cei care prezintă suspiciuni de sindrom de apnee moderată sau severă, este obligatorie efectuarea unei consultații de specialitate, iar permisul poate fi menținut numai dacă se obține un aviz medical autorizat.

Specialiștii atrag atenția că aceste măsuri nu sunt menite să restricționeze drepturile șoferilor, ci să asigure siguranța traficului și sănătatea publică.

Ministerul Sănătății atrage atenția că nu doar substanțele puternice, ci și medicamentele de uz frecvent, precum Brufen Plus și Paradoren, utilizate în tratarea răcelilor, pot fi periculoase la volan. Acestea conțin codeină fosfat, o substanță care, deși prezentă în tratamente aparent inofensive, poate duce la suspendarea permisului de conducere în cazul unui control rutier.

Lista completată de Ministerul Sănătății include medicamente care conțin substanțe stupefiante și psihotrope, cum ar fi:

Dolnada, Spravato, Fentanil, Lunaldin, Pecfent, Tabfyl, Calypsol, Ketamină, Lisdexamfetamină, Lefisyo, Metadon, Metadonă, Methasan, Misyo, Sintalgon,

Concerta, Morfină, Sevredol, Vendal Retard, Dropizol, Oxicodonă, Oxidolor, Mialgin, Remifentanil Kabi, Sofentil, Dolten, Alprazolam, Frontin, Praxolez, Xanax,

Bromazepam, Sixmo, Suboxone, Zubsolv, Frisium, Rivotril, Codeină fosfat, Brufen Plus, Paradoren, Ultracod, Extraveral, DHC Continus, Diazepam,

Fenobarbital, Luminal, Victan, Anxiar, Temelor, Medazepam, Buccolam, Midazolam, Nitrazepam, Edluar, Stilnox, Zadobra, Zolpidem, Zolsana, Clorhidrat de Tramadol,

Mabron, Mabron Retard, Tramacalm, Tramadol, Tramag, Tramal Retard, Skudexa, Doreta, Tramadol/Paratemamol, Zeldiar, Gerodom, Imovane, Sonlax.

Aceste substanțe sunt asociate cu afecțiuni psihiatrice sau cu efecte puternice de sedare și relaxare musculară. Totuși, pe listă apar și medicamente mai accesibile, precum Brufen Plus și Paradoren, utilizate frecvent în tratarea răcelii, dar care, din cauza codeinei, pot influența capacitatea de a șofa.