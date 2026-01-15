Românii care locuiesc sau conduc în străinătate trebuie să știe că „ITP-ul” — așa cum este cunoscut în România — are echivalente diferite în alte țări europene, fiecare cu reguli, intervale, denumiri oficiale și condiții de aplicare specifice.

Indiferent dacă ai cumpărat o mașină acolo sau ai adus-o din România, respectarea regulilor locale privind verificarea tehnică periodică a vehiculului este obligatorie pentru a circula legal, a evita amenzi și a menține validitatea asigurării.

Europa are norme generale prin Directiva Uniunii Europene privind inspecțiile periodice tehnice ale vehiculelor (Directive 2014/45/UE), dar fiecare stat membru aplică aceste norme adaptat legislației proprii.

Iată mai jos cât de des trebuie să te prezinți la inspecția tehnică periodică, dar și ce termen de valabilitate are un permis de conducere în Germania, Franța, Spania, Marea Britanie și Italia.

În Germania, inspectarea tehnică periodică este formalizată în ceea ce este denumit de șoferi TÜV sau oficial Hauptuntersuchung (HU)”. Aceasta este combinată cu testul de emisii și îți dă dovada că mașina îndeplinește standardele de siguranță și de mediu cerute de lege.

Intervalele principale sunt:

Prima inspecție pentru mașinile noi: la 3 ani de la prima înmatriculare.

de la prima înmatriculare. Inspectii ulterioare: la 2 ani după prima vizită.

La fiecare control reușit se aplică un autocolant TÜV pe plăcuța de înmatriculare care arată luna și anul expirării, astfel șoferii știu exact când trebuie să revină.

Ce se verifică

La inspecția tehnică în Germania se controlează mai multe sisteme esențiale:

frâne, direcție, suspensii, sistem de iluminare și semnalizare;

structura caroseriei, anvelopele, oglinzile;

emisii și sistemul de evacuare;

Inspectorii verifică aceste componente în mod vizual, fără demontare, dar cu instrumente specifice, și întocmesc un raport complet al stării tehnice.

Ce se întâmplă dacă nu treci controlul

Dacă tehnicianul constată deficiențe:

ți se dau termene precise pentru remediere, de regulă o lună .

. dacă problema nu este corectată sau inspectia nu se reface în termen, este necesară o inspecție completă nouă.

Conducerea în Germania cu inspecția expirată atrage amenzi și puncte în sistemul de penalizare, iar dacă mașina este într-o stare tehnică periculoasă, autoritățile pot suspenda înmatricularea.

În Franța, verificarea tehnică periodică se numește Contrôle Technique (CT) și este obligatorie pentru majoritatea autoturismelor de pasageri cu peste 4 ani vechime. Ulterior, controlul trebuie efectuat o dată la 2 ani în mod obișnuit.

Ce se verifică

Contrôle Technique verifică peste 130 de puncte tehnice, inclusiv:

sistemul de frâne, direcție, suspensii;

luminile, geamurile, oglinzile;

nivelul emisiilor și zgomotului;

sistemele de siguranță precum centurile și airbag-urile;

Legislația franceză clasifică defectele în:

défaillances mineures – probleme minore fără consecințe imediate;

défaillances majeures – defecte care necesită remedieri înainte de o contre-visite (retestare);

défaillances critiques – defecte care interzic circulația până la remediere imediată.

Pentru românii ce aduc o mașină în Franța din altă țară UE, un certificat de inspecție poate fi folosit ca dovadă pentru înmatriculare, dar este adesea necesară și o reverificare în Franța dacă testul anterior nu corespunde calendarului local.

Notă importantă pentru vânzarea mașinii: dacă vinzi un vehicul mai vechi de 4 ani, certificatul CT trebuie să fie valabil maximum 6 luni înainte de transferul proprietății — altfel cumpărătorul nu îl poate înregistra pe noul certificat.

Ce se întâmplă dacă nu respecți regulile

Circulația fără un certificat valabil se poate sancționa cu amenzi și chiar reținerea certificatului de înmatriculare, mai ales dacă autoritățile constată defecte critice.

În Spania există un sistem foarte clar de verificare tehnică periodică, numit ITV (Inspección Técnica de Vehículos). Autovehiculele trebuiesc inspectate de regulă:

după 4 ani de la prima înmatriculare ;

; apoi la fiecare 2 ani până la vârsta de 10 ani;

până la vârsta de 10 ani; după 10 ani, anual.

Aceste reguli se aplică atât autoturismelor particulare, cât și motocicletelor și vehiculelor comerciale ușoare, cu diferențe minore în intervale de vârstă.

Unde și cum se face ITV

Inspecțiile trebuie efectuate în stațiile ITV autorizate, care sunt gestionate la nivel regional, dar respectă cadrul general stabilit prin Decretul Regal 920/2017.

La ITV se verifică:

sistemele de frânare și direcție;

iluminarea și semnalizarea;

emisiile poluante și zgomotul;

starea generală a caroseriei și identificarea vehiculului;

Reguli speciale

Dacă un vehicul a suferit modificări fără autorizare oficială sau a avut un accident grav, poate fi necesară o inspecție suplimentară înainte de înregistrare sau circulație.

Unele regiuni spaniole pot impune cerințe locale pentru acte sau documente adiționale la efectuarea ITV.

În Spania este interzis să conduci un vehicul fără ITV valabil — chiar și pentru a merge la stația de inspecție — iar poliția poate imobiliza mașina sau aplica amenzi.

În Regatul Unit (Anglia, Scoția, Țara Galilor), verificarea periodica obligatorie se numește MOT Test (Ministry of Transport test). Testul este necesar la orice mașină de peste 3 ani și trebuie repetat anual pentru ca mașina să circule legal.

Ce se verifică în MOT

Testul MOT se concentrează pe siguranța rutieră și pe standardele de mediu, inclusiv:

sistemele de frânare și direcție;

luminile, oglinzile și sistemele de semnalizare;

emisiile poluante;

caroseria și structura mașinii;

Marea Britanie nu mai face parte din UE, însă regulile sale privind MOT sunt considerate printre cele mai clare și stricte din Europa. Chiar dacă vehiculul este înmatriculat într-un alt stat, dacă îl înmatriculezi în UK trebuie să treci MOT înainte.

Rezultatele MOT sunt puse într-o bază oficială, unde poți verifica online data ultimei inspecții și când urmează următoarea, ceea ce este util pentru expați.

Circulația fără MOT valabil atrage amenzi, puncte pe permis și suspendarea asigurării auto. Poliția are dreptul să solicite certificatul MOT în trafic.

În Italia, testul periodic se numește Revisione Auto și este obligatoriu pentru toate vehiculele înmatriculate. Pentru autoturisme:

prima verificare: la 4 ani de la prima înmatriculare;

de la prima înmatriculare; ulterior: la fiecare 2 ani.

Unde se face și ce verifică

Revisione poate fi efectuată atât în centre publice ale autorității de transport (Motorizzazione Civile), cât și în centre autorizate private, dar toate trebuie să respecte standardele naționale.

Controlul include:

sistemele esențiale de siguranță;

emisiile poluante conform normelor UE;

verificarea caroseriei și elementelor mecanice principale.

Această verificare este obligatorie chiar dacă mașina este folosită rar — simpla neutilizare nu o scutește de regulă.

Ce se întâmplă dacă nu ai Revisione valabil

Fără certificat valabil, autoritățile italiene pot aplica amenzi, suspendarea dreptului de circulație și chiar reținerea documentelor până la rezolvarea situației.

Șoferii români stabiliți în străinătate au adesea întrebări legate de cât timp este valabil permisul de conducere în țara unde locuiesc și când trebuie să îl reînnoiască. Regula nu e aceeași peste tot: unele state cer reînnoire la intervale relativ scurte, altele au perioade de valabilitate mai lungi, iar unele impun reînnoiri mai frecvente după o anumită vârstă.

Mai jos găsești un ghid detaliat pentru Germania, Franța, Spania, Marea Britanie și Italia, cu linkuri către sursele oficiale sau recunoscute pe internet, ca să verifici totul tu însuți.

În Germania, perioada de valabilitate a permisului de conducere pentru majoritatea categoriilor (de exemplu A, B, BE) este de 15 ani de la data emiterii. După expirarea acestui termen, permisul trebuie înlocuit cu unul nou. Această regulă face parte din standardul european, unde valabilitatea unui permis în majoritatea statelor membre este limită administrativă, nu permanentă.

Dacă ai un permis emis în alt stat UE și te muți în Germania, el este valabil acolo până la sfârșitul perioadei sale de valabilitate. După aceasta sau după ce devine invalid, trebuie reînnoit conform regulilor germane.

Permisul de conducere francez are de obicei o valabilitate de 15 ani (pentru categoriile uzuale A și B). Acest lucru este în acord cu modelul permisului european, care impune o valabilitate maximă de 15 ani, iar Franța aplică pe deplin această regulă.

Statele membre UE pot stabili reguli suplimentare în funcție de vârstă (de exemplu controale medicale la anumite etape ale vieții), dar Franța în prezent nu impune reînnoiri mai frecvente doar din cauza vârstei pentru categoriile standard.

Spania are reguli detaliate privind perioada de valabilitate a permisului pentru categoriile de bază precum A și B (mașini și motociclete):

Valabilitate standard: permisul trebuie reînnoit la fiecare 10 ani până la vârsta de 65 de ani.

La vârsta de 65 ani și peste: permisul trebuie reînnoit la fiecare 5 ani dacă ai peste 65 de ani.

Excepții pentru categorii profesionale: categorii precum C (camioane), D (autobuze) sau vehicule care transportă mărfuri periculoase au și ele reguli specifice (de obicei reînnoiri mai frecvente, de exemplu la 5 ani, plus verificări medicale).

Regulile pentru permis în Regatul Unit (Anglia, Scoția, Țara Galilor) sunt ușor diferite față de cele din UE, mai ales după Brexit.

În mod tradițional, permisul britanic expiră la 10 ani de la data emiterii, iar apoi trebuie reînnoit.

După împlinirea vârstei de 70 de ani, regulamentul actual impune reînnoirea la fiecare 3 ani, fără necesitatea unui nou test de conducere, dar cu o declarație de sănătate la cererea autorităților.

În Italia, regulile pentru valabilitatea permisului de conducere sunt clare și se aliniază regulilor generale ale UE, adaptate la cerințele locale:

Valabilitate normală: pentru categoriile de bază (AM, A1, A2, A, B), permisul este valabil 10 ani.

Italia impune reînnoiri mai frecvente pentru anumite grupe de vârstă: