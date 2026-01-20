Un grup de 16 magistrați pensionari din județul Bihor a inițiat luni un proces la Tribunalul Bihor, acționând în judecată Casa Județeană de Pensii Bihor și Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. Aceștia cer restituirea sumelor reținute din pensii ca impozit progresiv, în perioada în care a fost în vigoare un articol din Codul fiscal ce a fost ulterior declarat neconstituțional.

Concret, foștii judecători reclamă faptul că timp de 13 luni li s-au reținut sume de bani suplimentare din pensii, fără ca ulterior să existe un cadru legal pentru returnarea acestora. Drept urmare, aceștia au decis să apeleze la instanță pentru a-și recupera banii. Sumele vizate nu sunt deloc neglijabile: aproximativ 2,4 milioane de lei în total, scrie Bihoreanul.

„Este vorba despre impozite reținute pe o perioadă de 13 luni, care ar fi trebuit restituite, însă acest lucru nu a fost posibil până acum din cauza lipsei unui act normativ care să reglementeze procedura de returnare”, a explicat Laurențiu Țenț, șeful Casei Județene de Pensii Bihor.

Potrivit lui Laurențiu Țenț, acțiunea celor 16 judecători nu este singulară. În total, instituția pe care o conduce este parte în 14 procese de acest tip, în care sunt implicați nu mai puțin de 72 de magistrați pensionari. Valoarea cumulată a sumelor solicitate în toate aceste dosare depășește 2,4 milioane de lei, la care se adaugă solicitări de dobânzi legale și actualizarea sumelor în funcție de rata inflației.

Demersurile judecătorilor vin după ce, în luna decembrie 2024, Curtea Constituțională a României a emis o decizie importantă în această speță. Prin Decizia nr. 724 din 19 decembrie 2024, Curtea a constatat că articolul 101 din Codul fiscal, introdus prin Legea nr. 282/2023, încalcă principiile legalității și securității juridice.

CCR a subliniat că prevederea fiscală era redactată într-un mod neclar, lăsând loc de interpretări și neputând fi aplicată unitar. Formula de calcul se baza pe indicatori variabili, iar distincția între partea contributivă și cea necontributivă din pensie nu era definită clar, ceea ce deschidea calea recalculărilor continue.

„Acest lucru este inadmisibil într-un stat de drept”, au arătat judecătorii Curții Constituționale în motivarea deciziei.

Ca urmare a deciziei Curții Constituționale, a fost stabilit că singura cotă de impozitare legală care rămâne aplicabilă este cea de 10%, prevăzută în Codul fiscal pentru toate veniturile din pensii. Astfel, autoritățile au revenit la sistemul de impozitare standard imediat după publicarea deciziei CCR.

Totuși, deși regimul de impozitare s-a schimbat în practică, sumele reținute anterior, în perioada în care articolul declarat neconstituțional a fost aplicat, nu au fost returnate beneficiarilor. Lipsa unui cadru normativ care să reglementeze concret procedura de restituire a generat blocaje și a determinat numeroși pensionari să caute soluții în instanță.

Pentru a clarifica această situație, magistrații pensionari cer în instanță nu doar returnarea banilor reținuți, ci și plata dobânzilor aferente și actualizarea sumelor în raport cu indicele de inflație.