În total, Direcția Locală de Evidență a Persoanelor Iași a procesat 66.083 de cereri pe parcursul anului 2025. Dintre acestea, peste 53.000 au vizat eliberarea actelor de identitate. Interesul pentru noile documente electronice a fost semnificativ, cu 22.862 de cereri depuse pentru cartea electronică de identitate, în timp ce 1.422 de persoane au optat pentru cartea de identitate simplă, fără cip.

În paralel, aproape 12.700 de ieșeni au solicitat viză de reședință, ceea ce a contribuit la menținerea unui flux constant de lucru.

Anul 2025 a adus o schimbare de fond în modul de procesare a cererilor. Noul sistem presupune scanarea documentelor originale fără păstrarea de copii, completarea cererilor în format digital, preluarea amprentelor și notificarea solicitanților prin e-mail atunci când documentele sunt gata.

Totodată, sistemul permite depunerea cererilor și eliberarea cărților electronice de identitate la orice serviciu public comunitar local de evidență a persoanelor din țară, indiferent de domiciliul solicitantului, inclusiv pentru persoanele aflate temporar în alte orașe.

Această transformare a dus la dublarea timpului mediu de procesare a unei cereri, însă nu a redus numărul solicitărilor. Iașul a continuat să atragă un volum mare de cereri, datorită statutului său de oraș universitar, economic și situat în apropierea graniței.

Direcția Locală de Evidență a Persoanelor Iași este responsabilă atât pentru municipiu, cât și pentru 25 de comune arondate, deservind o populație de peste jumătate de milion de locuitori. Activitatea cu publicul se desfășoară prin 12 birouri, dintre care 10 sunt dedicate preluării cererilor, iar două eliberării documentelor.

În ceea ce privește valabilitatea documentelor, actele de identitate vechi, emise după anul 1997, rămân valabile ca documente de călătorie până la data expirării sau cel târziu până la 3 august 2031.

Prima carte electronică de identitate este gratuită pentru cetățenii români care au împlinit vârsta de 14 ani, în limita fondurilor disponibile prin PNRR. Ulterior, tariful pentru eliberarea unei cărți electronice de identitate este de 70 de lei, iar pentru cartea de identitate simplă, fără cip, costul este de 40 de lei.

Directorul executiv al Direcției Locale de Evidență a Persoanelor Iași, Marius Bodoga, a oferit mai multe detalii pentru Ziarul de Iași.

„2025 a fost anul transformării sistemului de evidență a persoanelor din România. De la jumătatea anului, s-a trecut la eliberarea actelor de identitate electronice, fapt ce a dublat timpul mediu de procesare al unei cereri – documentele originale se scanează dar nu se mai păstrează copii, cererea se completează electronic și, la final, sunt preluate amprentele solicitantului. Acesta este anunțat pe e-mail când poate veni după cartea de identitate. Noul sistem permite ca depunerea cererii și eliberarea cărților de identitate electronice să se facă la orice SPCLEP din țară, indiferent de locul de domiciliu. Chiar și în acest context, numărul de solicitări este mare, motivat de specificul municipiului Iași”, a declarat Marius Bodoga.

Valabilitatea actelor de identitate diferă în funcție de vârsta titularului. Documentele sunt valabile doi ani pentru copiii cu vârsta sub doi ani, patru ani pentru cei cu vârste între doi și paisprezece ani, cinci ani pentru intervalul paisprezece–optsprezece ani, zece ani după împlinirea majoratului și nelimitat după vârsta de șaptezeci de ani.

Un detaliu care ilustrează amploarea și diversitatea solicitărilor din 2025 este faptul că cel mai tânăr beneficiar al unei cărți electronice de identitate din Iași a fost un copil în vârstă de doar zece zile, confirmând că noul sistem a fost accesat de toate categoriile de vârstă, într-un an definitoriu pentru modernizarea evidenței persoanelor.