În 2026, multe verificări se fac și online, dar asta nu te scutește de obligații. Când ești oprit, trebuie să arăți rapid și clar:

cine ești (act de identitate);

dreptul de a conduce (permis de conducere);

legalitatea mașinii (certificat de înmatriculare și asigurare).

Asigurarea RCA e foarte importantă, dar nu e singura. Ai nevoie și de permis valabil și de certificatul mașinii. Dacă nu ai RCA valabil, e grav – mașina nu are voie să circule. Chiar dacă polițistul poate verifica online, lipsa poliței rămâne o problemă serioasă.

De altfel, ai nevoie de un act de identitate, chiar dacă permisul e și el document. Poliția cere buletinul pentru verificări rapide. Dacă mașina e pe firmă sau nu ești proprietar, e bine să ai o împuternicire sau alt document care arată că ai dreptul să conduci mașina. Greșelile frecvente:

polița RCA expirată;

date greșite la emitere;

păstrarea poliței vechi în mașină și doar versiunea nouă pe email.

Ca să nu ai probleme, ține polița la îndemână, fie printată, fie PDF offline, nu doar ca link.

Cea mai bună soluție e să ai într-o mapă subțire în torpedou documentele de bază: talon, RCA și, dacă e cazul, alte acte importante. Permisul și buletinul ține-le la tine.

Dacă folosești versiuni digitale, descarcă-le offline, pentru că în multe locuri nu e semnal sau îți moare bateria exact când nu trebuie.

Dacă ai uitat polița, dar e valabilă, rămâi calm și explică. Polițistul poate verifica online, dar nu te baza doar pe asta. Dacă ai uitat talonul, situația e mai complicată, pentru că acesta este documentul oficial al mașinii.

În 2026, totul se rezumă la un singur lucru: să poți arăta rapid că ai dreptul să conduci și că mașina e legală. Dacă obișnuiești să ai actele la îndemână, ești mai relaxat și scapi de stresul inutil din trafic.