Un ordin publicat recent în Monitorul Oficial stabilește condițiile în care bonificația poate fi redusă sau retrasă, prin ajustarea regulilor aplicabile anului fiscal 2024 sau anului fiscal modificat care începe în 2024. Documentul detaliază pașii administrativi pe care autoritățile fiscale trebuie să îi urmeze atunci când, ulterior acordării bonificației, apar modificări ale obligațiilor fiscale stabilite prin controale.

Potrivit noilor prevederi, a fost introdus explicit un mecanism prin care bonificația deja acordată poate fi ajustată sau chiar anulată. Situația apare atunci când, în urma verificărilor realizate de ANAF, sunt emise decizii de impunere care stabilesc diferențe față de sumele declarate inițial de contribuabili pentru impozitul pe profit anual sau impozitul pe veniturile microîntreprinderilor aferente anului 2024.

Ordinul stabilește că, după emiterea deciziei inițiale de acordare a bonificației, orice decizie de impunere comunicată ulterior contribuabilului generează o reevaluare a facilității fiscale. Această reevaluare este realizată de compartimentul de specialitate al organului fiscal, pe baza evidenței fiscale actualizate, și conduce la modificarea sau anularea beneficiului, în funcție de natura diferențelor constatate.

Ordinul detaliază explicit circumstanțele în care bonificația poate fi redusă sau retrasă, prin definirea a două scenarii distincte, stabilite în funcție de concluziile deciziilor de impunere emise în urma controalelor fiscale.

În prima situație, atunci când contribuabilului îi este comunicată o decizie de impunere care duce la diminuarea obligației fiscale, compartimentul de specialitate analizează evidența fiscală și procedează la recalcularea valorii bonificației acordate inițial.

Această ajustare presupune diminuarea sumei și emiterea unei decizii de modificare a deciziei de acordare a bonificației de 3% din impozitul pe profit anual, din impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri sau din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor. Diferența rezultată este înregistrată în evidența fiscală, conform modelului prevăzut în anexa ordinului.

În al doilea scenariu, ordinul prevede situația în care decizia de impunere stabilește obligații fiscale suplimentare. În acest caz, dacă nu mai sunt îndeplinite condițiile legale de acordare a facilității, compartimentul de specialitate procedează la anularea integrală a bonificației.

Autoritatea fiscală emite o decizie de anulare a deciziei de acordare a bonificației de 3% și înregistrează în evidența fiscală valoarea integrală a beneficiului retras, conform procedurii descrise în anexa aferentă ordinului.

Posibilitatea ca bonificația să fie redusă sau retrasă trebuie privită în contextul cadrului legal în care a fost introdus acest beneficiu fiscal. Facilitatea a fost instituită inițial prin Ordonanța de urgență nr. 107/2024, ca instrument de stimulare a conformării voluntare la plată pentru firmele plătitoare de impozit pe profit sau de impozit pe veniturile microîntreprinderilor.

Încă din luna iunie 2025, un expert în fiscalitate atrăgea atenția asupra dificultăților practice de accesare a bonificației, în urma apariției normelor de aplicare. Analiza a fost transmisă comunității antreprenoriale StartupCafe.ro și a subliniat introducerea unor condiții suplimentare față de cele prevăzute inițial de actul normativ.

„Normele de aplicare, emise cu o întârziere de o jumătate de an, au introdus o serie de condiții suplimentare care limitează accesarea facilității, în ciuda principiilor de drept care interzic modificarea unei ordonanțe de urgență printr-un ordin de ministru. Această facilitate, valabilă începând cu rezultatele financiare aferente anului 2024, urmărea, alături de amnistia fiscală, să încurajeze respectarea obligațiilor fiscale, prin acordarea unui mic beneficiu fiscal contribuabililor care îndeplinesc anumite condiții clare, stabilite de lege”, spunea Emanuel Bondalici, Senior Managing Associate, Reff & Asociații, Deloitte Legal.

Posibilitatea reducerii sau retragerii beneficiului a fost conturată după un parcurs administrativ caracterizat de întârzieri semnificative. Procedura de aplicare ar fi trebuit să fie publicată în termen de cel mult 45 de zile de la intrarea în vigoare a OUG nr. 107/2024, respectiv până la 22 octombrie 2024, conform calendarului legal.

În practică, Ministerul Finanțelor a anunțat abia în luna decembrie 2025 demararea procesului efectiv de acordare a bonificațiilor de 3% pentru firmele mici și mijlocii care și-au îndeplinit la timp obligațiile fiscale aferente anului fiscal 2024. Procesul s-a derulat prin intermediul Spațiului Privat Virtual, unde au fost generate deciziile administrative.

Conform datelor comunicate la acel moment, în SPV au fost emise 151.150 de decizii de acordare a bonificației de 3%, aplicabile atât impozitului pe profit anual, cât și impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, pentru anul fiscal 2024.