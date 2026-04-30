După prima lună de la lansarea platformei de licitații online eLicitatiiANAF, aceasta a înregistrat un număr de 4.783.929 de vizitatori. În aceeași perioadă au fost publicate în total 1.300 de licitații, dintre care 86 s-au aflat efectiv în faza de licitare activă. Bunurile tranzacționate prin intermediul platformei provin din mai multe surse legale, inclusiv din executări silite realizate pentru recuperarea obligațiilor fiscale neachitate, precum și din măsuri dispuse în materie penală, în baza hotărârilor judecătorești sau prin intrarea, conform legii, în proprietatea statului.

Printre primele bunuri de mare valoare tranzacționate s-au numărat un apartament de lux, un ceas elvețian și un teren. Acestea au atras interes direct din partea participanților prin plata taxei de participare, iar în cazul a două dintre ele au fost depuse și oferte, ceea ce confirmă funcționarea activă a mecanismului de licitație și implicarea reală a utilizatorilor platformei.

Unul dintre cele mai urmărite active a fost un imobil situat în București, Sector 2, pe Bulevardul Dacia nr. 72, constând într-un apartament cu trei camere și dependințe. Acesta a avut un preț de evaluare și pornire de 1.660.736 lei, fiind scutit de TVA, iar taxa de participare s-a ridicat la 166.073,60 lei. Pentru acest imobil a fost înregistrată o ofertă la nivelul prețului de pornire, ceea ce evidențiază interesul pentru activele imobiliare scoase la vânzare prin intermediul platformei.

Un alt bun cu participare activă a fost un ceas elvețian de lux, realizat din platină, cu un preț de pornire și evaluare de 84.700 lei, TVA inclus. Taxa de participare aferentă a fost de 8.470 lei, iar și în acest caz a fost depusă o ofertă la nivelul prețului de pornire, ceea ce indică interesul pentru bunuri de valoare ridicată comercializate transparent prin sistemul Fiscului.

Al treilea bun aflat în procedură este un teren agricol extravilan arabil cu o suprafață de 1.700 mp. Pentru acesta a fost achitată taxa de participare, însă până în prezent nu a fost depusă nicio ofertă.

Analiza interesului public arată că printre cele mai accesate licitații se numără cele pentru bunuri auto de lux și imobiliare, inclusiv apartamente în ansambluri rezidențiale și autoturisme precum BMW X3 și X6, Volkswagen Touareg, Audi Q7 sau Ferrari F131. Acest interes reflectă atractivitatea crescută pentru achiziționarea, prin proceduri de licitație publică și în condiții de transparență, a unor bunuri care au aparținut anterior unor persoane cunoscute sau au provenit din proceduri legale de executare.

Platforma eLicitațiiANAF este accesibilă la adresa elicitatii.anaf.ro. Orice persoană poate consulta bunurile disponibile pe platformă fără a deține un cont în Spațiul Privat Virtual (S.P.V.), însă participarea efectivă la licitații necesită crearea unui astfel de cont.

Platforma este structurată în două secțiuni principale. Prima secțiune, „Publicitate bunuri”, are rolul de a promova bunurile timp de 30 de zile, în scopul informării publicului și asigurării unei vizibilități extinse. În această etapă, persoanele interesate pot analiza informațiile disponibile și pot solicita programarea unei vizionări. Platforma permite valorificarea atât a bunurilor mobile, cât și a celor imobile. Vizionarea acestora se realizează la date stabilite, în prezența funcționarilor publici desemnați, anterior înscrierii în procedura de licitație.

A doua secțiune, „Licitație bunuri”, devine activă după expirarea perioadei de publicitate, moment în care bunurile sunt transferate automat în etapa de licitație. Procedura se desfășoară exclusiv online, pe o durată de 5, 7 sau 10 zile, în funcție de valoarea bunului. În acest interval, participanții se pot înscrie, pot achita taxa de participare și pot depune oferte.

În cazul în care este depusă o ofertă superioară, ceilalți participanți sunt notificați automat și pot formula noi propuneri. Pasul de licitare este cuprins între 5% și 15% din prețul de pornire, acesta fiind stabilit pe baza raportului de evaluare. Dacă în ultimele 15 minute ale licitației este depusă o ofertă, perioada se prelungește automat pentru a permite continuarea procesului de licitare. La final, ofertantul cu cea mai mare ofertă este declarat câștigător, conform prevederilor legale. În cazul bunurilor sechestrate, adjudecatarul are posibilitatea de a achita prețul integral sau în rate.

Sumele achitate sub formă de taxă de participare sau fonduri indisponibilizate sunt restituite în termen de cel mult 5 zile de la finalizarea licitației persoanelor care nu au fost declarate adjudecatare sau în cazul licitațiilor ulterior anulate.

Platforma pune la dispoziție mai multe modalități de plată pentru achiziționarea bunurilor. Plata se poate realiza online, prin card bancar, suma fiind blocată în cont pentru taxa de participare sau transferată integral în cazul adjudecării. De asemenea, sunt acceptate plăți prin decontare bancară, inclusiv prin internet banking, home banking sau mobile banking, momentul plății fiind considerat data debitării contului plătitorului. O altă opțiune este mandatul poștal, unde data poștei este considerată momentul efectuării plății, inclusiv pentru mandatele transmise electronic, validate prin sistemul Trezoreriei.

Bunurile valorificate prin intermediul platformei provin din surse legale multiple, respectiv din executări silite pentru recuperarea obligațiilor fiscale neachitate, precum și din măsuri dispuse în materie penală, în baza hotărârilor judecătorești sau prin intrarea acestora, conform legii, în proprietatea statului. Din punct de vedere juridic, acestea se încadrează în două categorii principale, respectiv bunuri sechestrate și bunuri confiscate, care sunt valorificate prin proceduri de vânzare forțată, în condițiile prevăzute de lege.