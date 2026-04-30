BNR arată că evoluția cursului valutar reflectă direct incertitudinea politică, iar mișcările recente sunt specifice perioadelor tensionate. Reprezentanții instituției subliniază că volatilitatea nu este un fenomen izolat, ci o consecință a contextului intern.

Purtătorul de cuvânt al BNR a explicat pentru Digi24 că piața valutară a traversat o perioadă deosebit de agitată, în linie cu climatul politic actual.

„Am văzut astăzi o zi foarte agitată pe piața valutară. Așa se întâmplă în perioadele de incertitudine, în perioadele tulburi. Suntem într-o asemenea perioadă de incertitudine, în ceea ce privește guvernarea, și acest lucru s-a manifestat serios pe piața valutară”, a declarat Dan Suciu.

În același context, oficialul Băncii Naționale a României a precizat că instituția monitorizează atent evoluțiile și că există semnale privind o posibilă temperare a fluctuațiilor pe termen scurt.

„Acum, pe baza datelor pe care le avem în acest moment, putem spune că în perioada imediat următoare situația se va calma, este în curs de calmare. Sunt date pe care le putem extrage din piață și ne pot permite să facem această evaluare, că în perioada imediat următoare avem o calmare a pieței”, a adăugat acesta.

BNR confirmă că nivelul de 5,14 lei pentru un euro reprezintă un nou maxim istoric, depășind precedentul prag psihologic și recordurile recente. Evoluția indică o presiune constantă asupra monedei naționale.

Cursul a crescut cu 0,04 lei față de ziua anterioară, când fusese deja depășit pragul de 5,10 lei. Comparativ, în luna mai 2025, maximul înregistrat era de 5,12 lei, nivel care a fost acum depășit.

BNR avertizează însă că stabilizarea temporară nu elimină riscurile. Incertitudinile politice rămân ridicate, iar acestea pot continua să influențeze piața valutară în perioada următoare.

„Asta nu înseamnă că avem o risipire a incertitudinilor. Urmează câteva zile în care tensiunile politice sunt ridicate, incertitudinile sunt numeroase și asta înseamnă că pot continua presiunile eventuale pe curs. Dar cel puțin în perioada aceasta, observăm că piețele au spus ce au avut de spus și asistăm la o ușoară liniștire a piețelor”, a subliniat Dan Suciu.

BNR indică faptul că deprecierea leului are consecințe imediate asupra economiei reale, afectând atât populația, cât și mediul de afaceri. Creșterea cursului valutar se transmite rapid în costuri mai mari pentru consumatori.

Un leu mai slab determină majorarea ratelor bancare pentru creditele în valută sau indexate la euro, dar și creșterea chiriilor și a prețurilor produselor importate. În același timp, există presiuni suplimentare asupra datoriei externe a României, în condițiile unui nivel ridicat de îndatorare în euro.

Specialiștii atrag atenția și asupra riscului de inflație, având în vedere dependența pieței interne de importuri. Evoluția cursului valutar influențează direct prețurile de la raft.

În paralel, scenariile experților rămân prudente spre pesimiste. Există estimări conform cărora euro ar putea rămâne la acest nivel în următoarele șase până la douăsprezece luni, fiind luată în calcul inclusiv posibilitatea atingerii pragului de 5,17 lei.

Tabel sinteză – Evoluții și implicații ale situației analizate de BNR: