Banca Centrală Europeană (BCE) a anunțat că vrea să simplifice regulile pentru băncile din regiune, cu scopul de a le ajuta să fie mai competitive la nivel internațional. Instituția a spus însă că aceste schimbări nu vor slăbi protecțiile create pentru a preveni crizele financiare.

Europa este presată să relaxeze rețeaua complicată de reguli, deoarece există temeri că băncile europene vor rămâne și mai în urmă față de rivalii americani, în timp ce Administrația Trump încearcă să reducă regulile din economia SUA.

Vicepreședintele BCE, Luis de Guindos, a spus că propunerile, care urmează să fie trimise Comisiei Europene pentru analiză, au ca scop să ofere un cadru mai simplu și să înceapă reducerea sarcinilor inutile. El a menționat în cadrul unei conferințe de presă că eforturile de simplificare ar trebui să păstreze soliditatea băncilor și a explicat că prin soliditate se referă la nivelul capitalului pe care acestea îl au.

Una dintre propunerile principale este simplificarea regulilor privind cerințele de capital ale băncilor, reguli introduse după criza financiară din 2008–2009. Schimbarea ar presupune combinarea mai multor tipuri de rezerve de capital într-un singur sistem cu doar două tipuri. Pentru băncile mai mici, regulile ar urma să fie relaxate „în mod prudent”, potrivit ideilor prezentate de BCE pentru cele 20 de țări din zona euro.

BCE a mai propus și creșterea capacității unor tipuri de obligațiuni de a „absorbi pierderile”. Propunerea se referă la obligațiunile AT1 emise de bănci, care au atras atenția după prăbușirea Credit Suisse din 2023.

Pentru a face posibilă preluarea băncii elvețiene de către UBS, autoritățile au decis să reducă la zero valoarea unei mari părți din obligațiuni. Această decizie i-a supărat pe deținătorii de obligațiuni, care în mod normal sunt protejați mai bine decât acționarii.

BCE a cerut ca testele de stres aplicate băncilor din UE să fie simplificate și ca cerințele de raportare să fie reduse.

Recomandările BCE, instituție care are sediul la Frankfurt, vor contribui la discuțiile de la nivelul UE privind relaxarea regulilor pentru bănci, ca parte a unui efort mai amplu de a reduce regulile considerate prea împovărătoare în multe domenii.