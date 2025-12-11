Guvernul României a aprobat joi acceptarea unei donații din partea companiei americane Lockheed Martin Global Inc. Statul român va primi un sistem de aeronavă fără pilot, model VXE30, evaluat la aproximativ 920.262 de euro.

Echipamentul va fi preluat în administrarea Serviciului de Protecție și Pază (SPP), contribuind astfel la modernizarea capacităților instituției.

Decizia reflectă colaborarea bilaterală în domeniul securității și al tehnologiilor avansate între România și Statele Unite.

”Donaţia va permite optimizarea resurselor disponibile şi eficientizarea activităţilor de competenţă, fără a implica costuri suplimentare pentru statul român”, subliniază Executivul.

Stalker VXE30 este un sistem aerian fără pilot destinat exclusiv operațiunilor militare, creat pentru misiuni de supraveghere, culegere de informații și recunoaștere în condiții dificile. Modelul este realizat de compania Edge Autonomy, parte a grupului Redwire, și se află deja în dotarea unor armate precum cea a Statelor Unite și a Regatului Unit.

Aparatul face parte din categoria UAS de Grup 2, având o greutate totală cuprinsă între 21 și 55 de livre. Este apreciat în special pentru zborul silențios și pentru capacitatea de decolare și aterizare verticală, ceea ce îi permite să fie operat în spații restrânse sau terenuri neamenajate.

Modelul are o anvergură de aproape cinci metri și o greutate la decolare de aproximativ 22 de kilograme. Platforma poate transporta senzori de până la 2,5 kilograme, iar autonomia variază în funcție de tipul de propulsie: până la patru ore cu baterii obișnuite, peste opt ore folosind o celulă de combustie pe bază de propan, iar în condiții speciale a atins chiar un record de peste 39 de ore de zbor.

VXE30 poate zbura la altitudini cuprinse între aproximativ 90 m și 3.660 m, menținând o viteză optimă de croazieră de aproximativ 58 km/h, cu posibilitatea de a ajunge la 93 km/h atunci când situația o cere. Sistemul de comunicație îi oferă operatorului un control la distanțe de până la 160 de kilometri.

Propulsia duală – baterii sau celulă de combustie – îi conferă flexibilitate în misiuni lungi. Construcția este gândită pentru a reduce zgomotul în zbor, lucru esențial în operațiuni de recunoaștere unde discreția este primordială. Designul modular permite integrarea rapidă a diverselor tipuri de senzori, inclusiv camere electro‑optice și infraroșu de înaltă rezoluție.

Întregul sistem poate fi transportat cu ușurință și este pregătit pentru utilizare în aproximativ 10–20 de minute de o echipă formată din doi operatori. Acest aspect îl face potrivit pentru teatre de operații aflate în zone izolate sau instabile, unde mobilitatea și rapiditatea sunt decisive.

Stalker VXE30 este folosit intens de forțele armate pentru monitorizare la distanță, colectarea de date tactice și supravegherea unor zone extinse, fiind apreciat pentru rezistența sa și simplitatea modului de operare.