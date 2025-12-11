Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat retragerea de pe piață a unui produs comercializat în rețeaua Metro, din cauza conținutului de alergeni.

Este vorba despre „Fine Life – Murături asortate”, ambalate în recipiente de 1.900 g, care ar conține migdale, ingredient neprecizat pe etichetă.

Reprezentanții ANSVSA au precizat că retragerea se aplică atât la nivelul magazinelor, cât și la clienții care au achiziționat produsul.

Autoritățile recomandă consumatorilor să nu utilizeze produsul și să îl returneze magazinelor Metro Cash & Carry Romania SRL până la data de 31 decembrie 2025, urmând ca aceștia să primească contravaloarea produsului.

Metro a transmis un mesaj public în care își cere scuze pentru eventualele neplăceri cauzate și subliniază importanța respectării recomandării de a nu consuma produsul.

„În cazul în care ați cumpărat produsele menționate mai sus, vă rugăm sa nu le consumați și să le returnați în magazinele Metro Cash & Carry Romania SRL pana pe 31.12.2025, urmând sa primiți contravaloarea acestora. Ne cerem scuze pentru eventualele inconveniente cauzate de acest incident!”, au transmis reprezentanții Metro.

La finalul lunii noiembrie, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor anunța retragerea de la raft a produsului File Somon Marinat 100 grame de la SC Ocean Fish SRL.

Compania anunțase că este vorba despre lotul 17012026/DLC 17.01.2026, cu codul EAN 5941872102827, care a fost retras ca urmare a prezeței Listeria Monocytogenes.

ANSVSA a precizat la momentul respectiv că persoanele care au achiziționat produse din lotul precizat să nu le consume și să le aducă înapoi la magazinul SC Grand Food Distribution SRL (Good Market) de unde l-au cumpărat.

Clienții care vin cu aceste produse vor primi înapoi contravaloare produselor, fără să prezinte bonul fiscal.

De asemenea, ANSVSA a precizat că Listerioza poate avea manifestări care se aseamănă cu cele ale unei gripe: febră, dureri musculare, greață, vomă și dureri gastrice.

Anterior, ANSVSA a retras de la raft mai multe produse Delikat și Knorr, precum: