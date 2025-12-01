Potrivit șefului ANPC, prezența excesivă a lichidului sangvinolent în ambalaje poate indica diverse nereguli, inclusiv depozitare necorespunzătoare sau fluctuații de temperatură în timpul transportului. De asemenea, aceasta poate semnala prospețimea îndoielnică a produsului, ambalare neadecvată sau vacuum deteriorat.

„Dacă observați acumulări mari de lichid decolorat sau miros neobișnuit la deschiderea ambalajului, este recomandat să nu consumați produsul și să îl returnați magazinului, solicitând înlocuirea sau rambursarea”, a mai transmis șeful ANPC pe pagina sa de Facebook.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a cerut vineri, 28 noiembrie, Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) să verifice toate loturile de carne de porc importate din Uniunea Europeană pentru pesta porcină africană, avertizând asupra riscului ca boala să fie adusă în România din afara țării.

„Am solicitat ANSVSA ca pentru fiecare lot de carne adus din import să se facă verificări privind pesta porcină. Există riscul ca din afara țării să aducem boala în România. Să știți că m-am aplecat foarte mult asupra acestui subiect și am făcut numeroase analize la Ministerul Agriculturii, dar și în teritoriu. Gândiți-vă, de ce apare pesta porcină în gospodăria țărănească? Poate exista un risc foarte mare de a importa carne de porc infestată”, a declarat pentru AGERPRES ministrul Agriculturii, Florin Barbu.

România verifică în prezent doar 2–3% din carnea importată, din cauza capacității reduse de control, ceea ce crește riscul de introducere a bolii prin produsele importate.

Florin Barbu a explicat că, în prezent, România reușește să verifice doar 2–3% din carnea importată, ceea ce limitează capacitatea de control. Din analizele efectuate și din observațiile din teren, multe focare recente de pestă porcină africană au apărut în gospodăriile țărănești. El a precizat că mulți consumatori achiziționează carne din magazinele de retail și o prepară acasă, iar resturile neconsumate ajung adesea la animale, fiind amestecate cu furaje, ceea ce poate contribui la răspândirea bolii, mai ales în mediul rural.

Din acest motiv, ministrul a cerut ANSVSA să efectueze controale riguroase și să analizeze toate loturile de carne importate din Uniunea Europeană, în special pe perioada sărbătorilor, pentru a preveni introducerea bolii în fermele românești.

Săptămâna trecută, la sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, a avut loc o ședință la care au participat reprezentanți ai marilor rețele comerciale, ai Consiliului Concurenței și ai ANSVSA. În cadrul întâlnirii, ministrul Agriculturii a solicitat ca, în perioada sărbătorilor de iarnă, peste 75% din carnea comercializată în magazine să fie de proveniență românească, având în vedere că România acoperă în prezent aproximativ 52% din consumul intern de carne de porc.