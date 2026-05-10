Ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Tanczos Barna, a transmis că, la Oradea, a avut o întâlnire cu reprezentanții ANSVSA și cu marii producători de porc din vestul țării, continuând seria consultărilor cu actorii din sectorul suin – producători, procesatori și retaileri – pentru identificarea unor soluții la dificultățile din industrie.

Acesta a precizat că este necesară o analiză a motivelor pentru care măsurile adoptate până în prezent împotriva pestei porcine africane nu au produs efectele așteptate, înainte de luarea unor noi decizii de reglementare. Obiectivul principal rămâne eradicarea bolii și susținerea consumului de carne proaspătă produsă în România.

„Astăzi, la Oradea, alături de ANSVSA, m-am întâlnit cu marii producători de porc din vestul țării. Este continuarea demersului început odată cu preluarea mandatului, de consultare cu reprezentanții producătorilor, procesatorilor, cât și ai retailerilor, pentru a găsi cele mai bune soluții la provocările cu care se confruntă sectorul suin. Trebuie să evaluăm de ce măsurile adoptate până acum nu au produs efectele scontate, înainte de a lua orice decizie de reglementare în vederea eradicării pestei porcine africane și a susținerii consumului de carne proaspătă produsă în România”, a scris ministrul pe Facebook.

Totodată, ministrul a subliniat că prioritățile sale includ sprijinirea producătorilor autohtoni, îmbunătățirea combaterii bolii și implementarea unor tehnologii moderne în marile ferme.

„Producătorii autohtoni trebuie sprijiniți astfel încât carnea de porc proaspătă produsă în România să fie preferată de procesatori și să ajungă la consumatori în cantități cât mai mari. Combaterea pestei porcine africane este o prioritate strategică și necesită o abordare mai eficientă, deoarece afectează atât marii producători, cât și micile gospodării”, a adăugat ministrul.

Ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Tanczos Barna, a afirmat că modelul tradițional de creștere a porcilor în gospodăriile populației trebuie respectat, fiind o parte importantă a identității rurale românești.

Acesta a subliniat însă că acest model trebuie însoțit de o mai bună informare și responsabilizare a crescătorilor. În același timp, oficialul a arătat că, inclusiv pe baza unor situații anterioare din județul Bihor, este necesar ca marile ferme să adopte tehnologii moderne, să respecte normele de mediu și să asigure o conviețuire echilibrată cu comunitățile locale.

„Acest model trebuie respectat, concomitent cu educarea și conștientizarea responsabilității fiecărui crescător. Având în vedere și precedentele din județul Bihor, este important ca marile ferme să utilizeze tehnologii moderne, care să respecte normele de mediu și să asigure o bună conviețuire cu comunitățile locale”, a mai scris Tanczos.

Ministrul a mai precizat că autoritățile analizează acordarea de despăgubiri pentru fermierii afectați de restricțiile impuse, posibile acorduri comerciale cu Republica Moldova și Ucraina, precum și noi măsuri de sprijin pentru sectorul suin.