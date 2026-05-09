Serviciul Vamal din Republica Moldova se află într-un proces accelerat de modernizare administrativă, urmând ca până în vara anului 2026 toate deciziile vamale să fie emise exclusiv în format digital. Măsura face parte dintr-o reformă amplă orientată spre eficientizarea activității instituției și reducerea semnificativă a birocrației în relația cu mediul de afaceri.

Potrivit conducerii instituției, procesul de digitalizare este deja în desfășurare, fiind implementate opt tipuri de decizii electronice, iar alte zece urmează să fie complet digitalizate în perioada imediat următoare.

Obiectivul principal al reformei este simplificarea interacțiunii dintre agenții economici și autoritățile vamale. Digitalizarea completă a deciziilor va reduce timpul de procesare a documentelor și va elimina o mare parte din contactul direct dintre funcționari și operatorii economici.

Această schimbare este gândită pentru a crea un sistem mai eficient, în care deciziile sunt bazate pe proceduri standardizate și criterii obiective, reducând astfel riscul de interpretări subiective sau întârzieri administrative.

Implementarea noii arhitecturi digitale presupune investiții considerabile în infrastructura IT a Serviciului Vamal. Estimările actuale indică sume de ordinul milioanelor, posibil chiar zeci de milioane de euro în următorii ani.

Autoritățile mizează pe faptul că aceste investiții vor fi amortizate prin creșterea eficienței instituționale, reducerea costurilor administrative și facilitarea comerțului internațional.

Reforma nu se limitează doar la digitalizare. Serviciul Vamal trece printr-un proces de reorganizare internă, care include crearea unor structuri noi și formarea personalului în domenii recent integrate în activitatea instituției.

Un exemplu este gestionarea mărfurilor accizabile, un domeniu nou care necesită atât expertiză tehnică, cât și adaptare la standardele internaționale și europene. În acest context, angajații sunt instruiți pentru a face față noilor cerințe operaționale.

Un alt pilon important al reformei îl reprezintă combaterea corupției. Serviciul Vamal a adoptat un plan anticorupție dedicat, care include mai multe măsuri de prevenire și control.

Printre acestea se numără:

reducerea interacțiunii directe între funcționari și agenți economici

extinderea serviciilor electronice

utilizarea camerelor de corp de către personalul vamal

dezvoltarea platformelor de raportare a neregulilor

Digitalizarea este văzută ca un instrument esențial în creșterea transparenței, deoarece limitează spațiul pentru decizii informale și reduce posibilitatea influențelor externe în procesul administrativ.

Reforma în curs urmărește alinierea Serviciului Vamal din Republica Moldova la standarde moderne de guvernanță, cu accent pe eficiență, transparență și predictibilitate. Autoritățile susțin că transformarea digitală va contribui nu doar la îmbunătățirea serviciilor oferite mediului de afaceri, ci și la consolidarea încrederii în instituțiile statului.

În același timp, oficialii subliniază importanța implicării reciproce în combaterea fenomenelor de corupție, atât din partea autorităților, cât și a operatorilor economici, prin raportarea promptă a oricăror nereguli.

Digitalizarea completă a deciziilor vamale marchează un pas important în modernizarea administrației publice. Prin reducerea birocrației, creșterea transparenței și introducerea unor instrumente avansate de control, Serviciul Vamal își propune să devină mai eficient, mai rapid și mai orientat către nevoile economiei moderne.