România ocupă în continuare ultima poziție în Europa în ceea ce privește numărul persoanelor cu averi ultra-ridicate, însă evoluția din ultimii ani arată o tendință clară de accelerare. Deși baza de pornire este mică, ritmul de creștere al ultra-bogaților plasează țara printre cele mai dinamice piețe emergente de pe continent.

Datele recente dintr-un raport internațional privind distribuția globală a averii indică o transformare importantă: numărul românilor cu averi de peste 30 de milioane de dolari s-a apropiat de o dublare în ultimii cinci ani.

La nivel european, segmentul ultra-high-net-worth individuals (UHNWI) — persoane cu averi de minimum 30 de milioane de dolari — a crescut semnificativ în perioada 2021–2026.

Indicator Valoare Creștere totală în Europa (2021–2026) aproximativ +26% Număr total persoane UHNWI în Europa (2026) peste 180.000 Pondere globală a Europei aproximativ 25% din totalul mondial

Această expansiune confirmă faptul că Europa rămâne unul dintre cele mai importante centre globale ale capitalului privat, însă distribuția bogăției este puternic concentrată în câteva economii mari.

Structura clasamentului european arată o concentrare evidentă în economiile occidentale:

Germania ocupă primul loc, cu peste 38.000 de ultra-bogați

Regatul Unit și Franța urmează cu peste 20.000 fiecare

Elveția și Italia completează topul principalelor huburi de avere

Aceste cinci state concentrează cea mai mare parte a capitalului ultra-bogat din Europa, confirmând rolul lor de centre financiare și industriale majore.

În contrast cu Vestul Europei, Europa Centrală și de Est nu domină prin volum, ci prin ritm de creștere.

Polonia: creștere peste 100%

Turcia: creștere aproape 95%

România: creștere în jur de 93%

Aceste evoluții indică un fenomen comun: apariția și consolidarea noilor averi într-o regiune aflată în proces de maturizare economică.

Deși România rămâne pe ultimul loc în clasamentul european al numărului de ultra-bogați, datele arată o schimbare structurală importantă.

Indicatori principali:

Număr redus de persoane cu averi de peste 30 milioane USD

Aproape dublare a segmentului UHNWI în ultimii 5 ani

Ritm de creștere printre cele mai ridicate din Europa

Această evoluție sugerează că economia românească generează tot mai frecvent capital privat semnificativ, chiar dacă nivelul absolut rămâne scăzut comparativ cu statele vest-europene.

„Europa se află într-o poziție puternică, iar țări precum România, Grecia și Suedia înregistrează creșteri robuste. Imaginea generală este una a bogăției care se extinde geografic, chiar dacă aceasta continuă să fie concentrată într-un număr redus de mari puteri economice”, se arată în raportul Knight Frank.

Analiza tendințelor internaționale arată câțiva factori cheie:

Nr. Factor Explicație 1 Creșterea economică și acumularea de capital Expansiunea companiilor locale, digitalizarea și integrarea în piețele globale favorizează acumularea rapidă de averi. 2 Antreprenoriat și sectoare emergente Tehnologia, imobiliarele și serviciile financiare generează noile mari averi în economiile în dezvoltare. 3 Efect de bază statistică Țările cu puțini ultra-bogați inițial tind să înregistreze creșteri procentuale mari chiar și la variații absolute moderate.

La nivel mondial, peste 700.000 de persoane dețin averi de peste 30 de milioane de dolari. Tendința generală este una de extindere geografică a bogăției, nu doar de concentrare în centrele tradiționale precum Statele Unite sau Europa de Vest.

Totuși, SUA rămâne lider global detașat, cu sute de mii de ultra-bogați, mult peste orice altă regiune.

„SUA rămâne principalul motor al creșterii averilor, însă observăm și ascensiunea rapidă a Indiei și a altor economii emergente care remodelează peisajul global”, a afirmat acesta.

Datele confirmă un paradox relevant pentru România: poziție slabă în clasamentele absolute, dar performanță ridicată în dinamica de creștere. Această combinație sugerează o economie în tranziție, în care capitalul privat începe să se acumuleze într-un ritm accelerat, dar de la un nivel de bază redus.

Din perspectiva analizei economice, evoluția nu indică încă o schimbare de poziționare în topul european, însă semnalează o tendință structurală de consolidare a clasei de mari averi în România pe termen mediu și lung.