Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat, la Antena 3 CNN, că social-democrații vor veni cu propuneri clare pentru bugetul pentru anul 2026, pe lângă măsurile pentru relansarea economiei, și că acestea vor viza mai ales pensiile și alocațiile pentru mame. El a menționat că partidul face o evaluare internă care va continua până când se va adopta bugetul.

Grindeanu a explicat că, pe lângă taxele mai mari, PSD va avea propuneri de buget pe care vrea să le pună în practică. Printre acestea se numără ajustarea pensiilor, din cauza scăderii puterii de cumpărare a pensionarilor în 2025, și reintroducerea alocațiilor pentru mame, care fuseseră eliminate.

El a spus că pensiile trebuie ajustate pentru că pensionarii au cumpărat mai puține lucruri anul trecut și că indemnizațiile pentru mame trebuie să revină, pentru ca lucrurile să fie normale.

„Noi ne aflăm în această perioadă într-o evaluare internă, așa cum bine știți. Va dura până după buget. Este foarte important acest lucru. Dincolo de taxele mărite, noi o să avem niște propuneri la buget, pe care le dorim aplicate. Cele legate de pensii trebuie să existe o recalibrare, pentru că anul trecut puterea de cumpărare a pensionarilor a scăzut dramatic. De asemenea, sunt indemnizațiile pentru mame. Au fost scoase. Lucrurile trebuie să revină la normal”, a spus Grindeanu.

Întrebat ce se va întâmpla dacă propunerile PSD nu vor fi acceptate la negocierile pe buget, Grindeanu a evitat să dea un răspuns clar, dar a criticat ideea unei „moșteniri grele”. El a spus că nu ar merge pe acel subiect și a explicat că deficitul bugetar este în jur de 8%, sub nivelul negociat de 8,4%. A zis că a auzit de la dreapta politică în ultimele luni despre o „moștenire grea” care, în opinia sa, a fost exagerată.

Grindeanu a sugerat că situația bugetară a fost prezentată exagerat pentru a justifica măsuri fiscale dure, cum ar fi creșterea TVA. El a explicat că, de fapt, deficitul este în jur de 8%, că încasările la buget au rămas aproape la fel și că nu s-au întâmplat lucruri extraordinare care să justifice aceste majorări de taxe.