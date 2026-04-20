Ruptură în Guvern. Într-un discurs care marchează o ruptură totală în interiorul coaliției, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a lansat un atac fără precedent la adresa premierului Ilie Bolojan. Mesajul este unul de o duritate rară: „Ajunge! Până aici!”. Liderul social-democrat acuză guvernarea actuală de un sabotaj economic programat, cerând partidului o schimbare radicală de direcție.

Grindeanu a prezentat o listă neagră a indicatorilor economici, susținând că așa-numitul „Plan Bolojan” a reușit contraperformanța de a arunca țara în recesiune în doar șase luni:

Grindeanu demolează mitul „reformatorului salvator”, acuzându-l pe Bolojan că folosește austeritatea ca paravan pentru interese obscure.

”Astăzi trebuie să privim adevărul în față, fără menajamente și fără filtre politice. De luni de zile, asistăm la un experiment eșuat, un experiment pe spatele economiei românești și pe buzunarul fiecărui cetățean. Astăzi, vreau să vă prezint nota de plată a ”Planului Bolojan” de distrugere asupra economiei și populației. Cifrele nu mint, oricât ar încerca unii să facă scamatorii contabile. · Actualul premier a preluat o economie pe creștere și în doar 6 luni a dus-o în recesiune tehnică. · Am plecat de la o creștere de +1% în trimestrul doi din 2025 și am ajuns la -1,9% în trimestrul patru, cea mai mare scădere post-pandemie! · Consumul intern s-a prăbușit. Avem 7 luni la rând de scădere– din cauza majorărilor de TVA, a accizelor și a înghețării veniturilor. · Producția industrială? Scădere record cu 7% doar în luna ianuarie 2026. · Turismul și HoReCa? Pe butuci, cu minus 16% în luna ianuarie. Și ce ne spun adulatorii ”Planului Bolojan” de distrugere? Că acesta este de fapt un „nou model economic bazat pe investiții”. O minciună! Datele arată clar: investițiile publice au fost cu 12 miliarde de lei mai mici anul trecut. Iar în 2026, în primele două luni, suntem deja pe minus cu 3 miliarde de lei la investițiile finanțate de la buget. În timp ce 100.000 de IMM-uri românești sunt aruncate în pragul falimentului, ”planul Bolojan” de distrugere a acționat ca un scut pentru multinaționale. Le-a oferit scutiri de taxe care ne costă 3 miliarde de lei anual – exact cât ar fi costat să nu punem povara pe cei peste 200.000 de profesori din România. Asta înseamnă austeritate pentru muncă și scutiri pentru marele capital! Aici nu mai vorbim doar de procente, vorbim de destine, de familii. 54 de mii de români și-au pierdut locul de muncă în mandatul Bolojan. Oameni trimiși acasă din industrie, de la Dacia Mioveni, de la Sidex Galați, de la Azomureș, de la Complexul Energetic Oltenia sau din fabricile de componente auto din vestul țării. În fiecare săptămână, o companie anunță că își închide porțile, iar Guvernul se uită în altă parte”, spune acesta.

Conform liderului social-democrat, guvernarea actuală a acționat ca un „călău” pentru IMM-urile românești, oferind în schimb scutiri de taxe de 3 miliarde de lei marilor multinaționale.

”Și care este răspunsul la toate aceste date reale care vin din economie?! Că premierul a aprins lumina în cămară și a dat de șobolani! Eu cred că i-a văzut, de fapt, pe cei care abia așteaptă să pună mâna pe CEC, pe Hidrolectrica, Salrom, Romgaz și pe toate companiile românești strategice care fac profit. Iar acesta se numește jaf! Cu toate acestea, vedem un om care vorbește despre sine la persoana a treia și care ne spune tuturor: ”Fără mine nu se poate, eu sunt reformatorul!”. Să fii însă un reformator FĂRĂ reformă cred că este o premieră în politica mondială. Nu este nicio reformă să faci concedieri colective! Nu este nicio reformă să întârzii luni de zile adoptarea bugetului ca în anii 90! Nu este nicio reformă să tai banii mamelor și salariile profesorilor! Nu este nicio reformă să tai până și de la persoanele cu dizabilități! Când 80% dintre cetățeni îți spun că direcția este greșită, NU poți susține că ai făcut reforme! Ci doar haos! Să vorbim cinstit și despre ce s-ar fi întâmplat fără PSD la guvernare?! TVA-ul ar fi fost astăzi 24%! CASS s-ar fi aplicat pe toate pensiile, inclusiv pe cele minime. Facturile la utilități și prețurile la alimente ar fi explodat. Noi am impus plafonarea adaosului comercial la alimente și a prețului la gaze. Salariul minim ar fi rămas înghețat. Iar salariile medicilor ar fi fost tăiate cu 10%. Și nu ar fi existat Pachetul de Solidaritate pentru pensionari și românii vulnerabili. Iar românii ar fi ajuns să plătească taxă până și pentru solarii. Și, cireașa de pe tort: programele de investiții locale ar fi fost oprite. Sunt lucruri concrete pe care le-am reușit, dar doar după amenințări și certuri interminabile. Iar această colaborare politică nu mai poate continua în acest mod!”, mai spune acesta.

În viziunea lui Grindeanu, prezența PSD la guvernare a fost singurul mecanism care a împiedicat un scenariu apocaliptic pentru populație. Fără intervenția social-democraților:

TVA-ul ar fi sărit la 24%. Toate pensiile ar fi fost taxate cu CASS. Prețurile la energie și alimente ar fi explodat fără plafonările impuse de partid.

Sorin Grindeanu a încheiat prin a cere colegilor să voteze conform propriei conștiințe, subliniind că modelul „omului providențial” care vorbește despre sine la persoana a treia a eșuat lamentabil.