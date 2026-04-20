PSD declanșează „Momentul Adevărului”. Social-democrații au apăsat butonul de „reset” politic, marcând începutul unei evaluări riguroase sub sloganul „Momentul Adevărului”. Într-un discurs ferm, Sorin Grindeanu a trasat liniile de demarcație ale prezentului politic, semnalând că participarea PSD la actul guvernării a ajuns într-un punct critic de cotitură.

Principalul mesaj transmis de liderul PSD este cel al responsabilității față de electorat. Grindeanu a subliniat necesitatea de a pune în balanță realizările partidului față în față cu obstacolele întâmpinate în actuala formulă de guvernare.

Un punct central al acestui eveniment este procesul de audit intern. Vicepremierul Marian Neacșu a fost mandatat să prezinte o radiografie detaliată a performanței fiecărui ministru social-democrat. Această analiză nu este doar o formalitate, ci fundamentul pe care se va clădi decizia strategică a partidului: rămânerea la putere sau retragerea de la guvernare.

Florin Barbu nu a mai apelat la diplomație, lansând un rechizitoriu dur la adresa șefului Guvernului. Ministrul a descris ultimele 10 luni drept un calvar administrativ, în care viziunea sa pentru agricultura românească s-ar fi lovit de un „zid” de austeritate.

„Toate datele arată prăbușirea economiei. Consumul s-a prăbușit, suntem deja într-o criză economică. Modelul de guvernare bazat pe austeritate a eșuat grav. Eu și colegii mei am trăit din plin acest model. Pentru mine, aceste 10 luni de guvernare au fost marcate de tălpi, blocaje și amânări. Tot ce am propus acestui premier a fost o cursă cu obstacole. (…) Rolul unui guvern e să sprijine producătorii români, nu multinaționalele”, a spus Barbu, continuând să-și prezinte bilanțul.

Principalele puncte de atac ale ministrului:

Blocaj administrativ: Acuză „tălpi” și amânări constante din partea premierului.

Conflict de viziune: Barbu susține că Bolojan favorizează multinaționalele în detrimentul producătorilor locali.

Eșecul austerității: Ministrul consideră că modelul economic actual a dus la prăbușirea consumului și a puterii de cumpărare.

„Agricultura a adus mult în cămară. (…) Atunci când ești lipsit de viziune, dărâmi pereții, ca să vinzi pe nimic cărămizile și ai impresia că se face lumina. Când ți se atrage atenția că ai luat-o pe arătură (…) începi să țipi și să lansezi fumigene. Viitorul României nu stă în austeritate, ci în în sprijinirea muncii și a producției românești. Vă asigur că nu mă voi opri din această luptă pentru fermierii români și pentru agricultura din România”, a conchis ministrul.

Vicepremierul Marian Neacşu a declarat că înclină să creadă că se va face istorie, având în vedere că se află în faţa unui moment de bilanţ al unei guvernări pe care PSD a început-o alături de acea alianţă pro-europeană, în prima sa formă, la 25 noiembrie 2021.