Iarna aduce nu doar temperaturi scăzute și ninsori abundente, ci și riscuri concrete pentru siguranța publică și pentru bunurile oamenilor. Zăpada acumulată pe acoperișuri și țurțurii formați la nivelul streșinilor, dacă nu sunt îndepărtați la timp, pot provoca avarii serioase. În ultimele zile, în Timișoara, mai multe astfel de situații s-au soldat cu pagube materiale, după ce blocuri de zăpadă înghețată s-au desprins de pe clădiri și au căzut peste autoturisme parcate.

Un autoturism parcat regulamentar a fost avariat în apropierea unei clădiri cu destinație after-school, după desprinderea zăpezii înghețate de pe acoperiș. Parbrizul a fost spart, capota îndoită, iar alte elemente ale caroseriei au suferit deteriorări vizibile.

Proprietarul autoturismului susține că imobilul respectiv nu este dotat cu parazăpezi, elemente de protecție care ar fi putut preveni desprinderea zăpezii. Acesta a anunțat Poliția imediat după incident și a depus o plângere, însă procesul de recuperare a prejudiciului s-a dovedit dificil. Motivul principal este lipsa identificării clare a proprietarului clădirii, fără de care demersurile legale nu pot avansa.

Un al doilea incident similar a avut loc în zona Badea Cârțan, unde zăpada căzută de pe acoperișul pieței a avariat un alt autoturism. Nici de această dată nu au existat victime, însă pagubele materiale sunt evidente. Proprietarul mașinii nu deține o asigurare CASCO, dar a decis să se adreseze instanței, acționând în judecată societatea Piețe SA, administratorul imobilului.

Responsabilitatea revine, conform legii, proprietarului clădirii, indiferent dacă acesta este persoană fizică sau persoană juridică. Obligația nu se limitează doar la îndepărtarea țurțurilor formați la nivelul streșinilor, ci include și curățarea zăpezii de pe acoperișuri. În perioadele cu temperaturi oscilante, masele de gheață se pot desprinde brusc și pot produce pagube serioase, în special autoturismelor parcate în apropiere.

În ultimele zile, trei vehicule au fost avariate în astfel de condiții. Unul dintre proprietarii afectați a declarat că valoarea pagubei se ridică la aproape 20.000 de lei, sumă consemnată în devizul de reparație primit de la service. Dincolo de costurile efective, proprietarul este nevoit să parcurgă o serie de pași birocratici: sesizarea Poliției, participarea la audieri, obținerea dovezii de circulație, angajarea unui avocat și, ulterior, inițierea unui proces în instanță.

Deși cadrul legal este clar și oferă dreptate persoanei păgubite, aplicarea efectivă a legii presupune timp și efort. Amenzile prevăzute nu par să aibă un efect suficient de descurajator. Persoanele fizice riscă sancțiuni de până la 1.000 de lei, iar persoanele juridice pot fi amendate cu sume de până la 2.500 de lei dacă nu își respectă obligațiile privind curățarea acoperișurilor.

În situația în care o mașina este avariată de zăpada căzută de pe un acoperiș, primul pas esențial este strângerea probelor. Autoturismul trebuie fotografiat din toate unghiurile, astfel încât să fie documentate clar avariile și contextul în care s-a produs incidentul. Următorul demers este apelarea Poliției, fie locale, fie naționale, pentru constatarea oficială a evenimentului.

Este important ca proprietarul să solicite procesul-verbal și să identifice, personal sau cu sprijinul autorităților, proprietarul sau administratorul clădirii. Specialiștii recomandă și consultarea unui avocat, mai ales în situațiile în care nu există o asigurare CASCO. Chiar și în aceste cazuri, despăgubirile pot fi obținute, însă doar prin instanță și după o perioadă de timp care poate fi îndelungată.

Până la clarificarea situațiilor și soluționarea litigiilor, șoferii sunt sfătuiți să fie atenți la locurile în care își parchează mașinile și să ia în calcul riscurile generate de acoperișurile necurățate, mai ales în zonele intens circulate și în perioadele cu variații mari de temperatură.