Polițiștii de frontieră din județul Dolj au constatat, în urma unui control, că un minor care conducea un autoturism a prezentat pentru legitimare un permis de conducere aparent emis de autoritățile din Statele Unite ale Americii, document care s-a dovedit ulterior a fi fals.

Reprezentanții Poliției de Frontieră au precizat că acțiunea a avut loc luni, în jurul orei 23:45, atunci când polițiștii aflați în serviciu au oprit pentru control un autoturism înmatriculat în Austria.

Vehiculul circula pe raza localității Nedeia, din județul Dolj, iar oprirea nu a avut inițial un caracter excepțional, fiind parte din activitățile curente de supraveghere și control.

Pentru că au existat suspiciuni atât cu privire la autenticitatea documentului, cât și asupra identității conducătorului auto, polițiștii au decis să aprofundeze verificările. Astfel, șoferul a fost condus la sediul Sectorului Poliției de Frontieră Bechet, unde au fost demarate proceduri suplimentare de control.

Verificările detaliate efectuate la sediul Poliției de Frontieră au confirmat suspiciunile inițiale ale agenților. Polițiștii au stabilit că persoana oprită în trafic este minoră și nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, contrar celor susținute prin documentul prezentat la control.

Mai mult, în urma analizării actului, s-a constatat că permisul de conducere prezentat este fals, nefiind emis de autoritățile din Statele Unite ale Americii sau de vreo altă instituție competentă. Astfel, cazul a căpătat rapid o dimensiune penală, depășind sfera unei simple abateri rutiere.

„În urma legitimării conducătorului auto, s-a constatat că acesta este cetățean român. Persoana a prezentat la control un document aparent eliberat de autoritățile Statelor Unite ale Americii, ce conținea înscrisurile unui permis de conducere internațional. Având suspiciuni cu privire la autenticitatea documentului, precum și asupra identității conducătorului auto, polițiștii de frontieră au dispus conducerea acestuia la sediul Sectorului Poliției de Frontieră Bechet pentru verificări suplimentare. În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că persoana este minoră, nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar documentul prezentat la control nu îndeplinește condițiile legale de formă și fond, fiind fals”, spun polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu – Sectorul Poliției de Frontieră Bechet.

În prezent, polițiștii de frontieră continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care minorul a ajuns să conducă autoturismul și să dețină un permis de conducere fals. Ancheta vizează comiterea mai multor infracțiuni prevăzute de legislația în vigoare.

Polițiștii efectuează cercetări pentru fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals și conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere. Cazul urmează să fie instrumentat conform procedurilor legale, iar rezultatele anchetei vor fi înaintate unității de parchet competente.