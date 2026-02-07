Asigurarea auto obligatorie, RCA, reprezintă una dintre cele mai mari cheltuieli fixe pentru șoferi. În orașe mari, precum București, aceasta poate ajunge în medie între 2.300 și 3.500 de lei pe an, în funcție de tipul mașinii și clasa de risc, în timp ce în orașe mai mici prețurile medii se situează între 1.650 și 2.060 de lei anual. Șoferii tineri sau cei cu risc ridicat pot plăti sume și mai mari.

Mulți aleg, pe lângă RCA, și asigurarea facultativă CASCO, care acoperă daunele proprii. În 2026, aceasta poate reprezenta între 5 și 15% din valoarea mașinii, ceea ce înseamnă câteva mii de lei pentru autoturismele noi sau mai scumpe.

Pe lângă asigurări, întreținerea regulată a mașinii implică efectuarea Inspecției Tehnice Periodice (ITP), cu un cost estimativ de 150-180 de lei pe inspecție pentru autoturismele obișnuite, iar pentru vehicule comerciale sau mai mari, prețurile sunt mai ridicate. Rovinieta, necesară pentru circulația pe drumurile naționale, costă aproximativ 125-250 de lei pe an pentru autoturisme, iar impozitul auto, recalculat în funcție de norma de poluare și vechimea vehiculului, poate crește în 2026.

Reviziile și întreținerea periodică, cum ar fi schimbul de ulei și filtre sau verificările tehnice, pot adăuga între 500 și 1.000 de lei pe an pentru o mașină standard, iar pentru lucrări mai complexe costurile pot urca până la 2.500 de lei.

Cheltuielile cu carburantul rămân un capitol semnificativ: pentru un rulaj anual de aproximativ 15.000 de kilometri, costul benzinei sau motorinei poate ajunge la câteva mii de lei, în funcție de prețul litrului, care în 2026 rămâne ridicat.

Potrivit estimărilor recente, cheltuielile medii lunare pentru întreținerea unei mașini cu motor de 1,5-1,6 litri poate ajunge la aproximativ 1.110 lei, ceea ce înseamnă aproximativ 13.300 de lei pe an, incluzând asigurarea, reviziile și parcarea. În total, cheltuielile anuale pentru majoritatea mașinilor se situează între 10.000 și 11.000 de lei sau chiar mai mult, în funcție de stilul de condus și frecvența reviziilor.

Astfel, deținerea și întreținerea unei mașini în 2026 reprezintă o cheltuială semnificativă. Dincolo de prețul de achiziție, șoferii trebuie să ia în calcul toate costurile obligatorii, de la RCA și CASCO la ITP, rovinietă, revizii și carburanți.