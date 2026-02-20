Proiectul a fost depus de un grup de deputați din majoritatea parlamentară din Republica Moldova, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, și introduce un nou articol în Codul Penal.

Acesta prevede că amenințările verbale la adresa judecătorilor sau a familiilor acestora ar putea fi sancționate cu amendă de până la 70.000 de lei, cu până la 190 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității sau cu închisoare de până la 3 ani.

În cazurile în care acțiunile sunt însoțite de violență, cu distrugerea bunurilor sau cauzarea unor daune materiale în proporții mari, pedeapsa prevăzută este închisoarea de la 5 la 8 ani.

Proiectul mai prevede modificări și la Codul Contravențional, potrivit Radio Moldova.

Ultragierea judecătorilor ar urma să fie sancționată cu amendă de până la 5.000 de lei sau cu până la 70 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității.

De asemenea, încălcarea ordinii în instanța de judecată ar putea fi sancționată cu amendă de până la 4.000 de lei.

Persoanele care vor avea un comportament huliganic și vor perturba desfășurarea ședințelor riscă o amendă de până la 5.000 de lei.

Dacă aceste acțiuni sunt însoțite de amenințări sau gesturi agresive, amenda poate ajunge până la 6.000 de lei sau se poate aplica arest contravențional de până la 10 zile.

Noile sancțiuni vizează și persoanele care încearcă să filmeze în instanță fără acordul judecătorului, situație în care este prevăzută o amendă de până la 5.000 de lei.

Deputatul PAS Igor Talmazan a transmis că tot mai mulți judecători se confruntă cu incidente de agresiune, intimidare și presiune, atât direct, cât și online.

Acesta a precizat că anterior au existat norme în Codul Penal care incriminau comportamentul agresiv față de judecători, însă acestea au fost eliminate ca parte a politicii penale, fiind ulterior considerate ineficiente.

Deputatul PAS Dinu Plîngău a propus ca, pentru lectura a doua, sancțiunile pentru aplicarea violenței să îi includă și pe procurori.

Acesta a arătat că prevederea privind ultragierea judecătorilor ar putea îngrădi dreptul cetățenilor de a critica activitatea magistraților și ar necesita reformulare.

„Orice judecător, ca demnitar de stat, la fel ca deputații și miniștrii, trebuie să fie gata ca, la o anumită etapă, activitatea lor să fie criticată. Este firesc”, a menționat Dinu Plîngău.

Totodată, acesta a sugerat eliminarea prevederilor referitoare la filmările în instanțele de judecată.

Proiectul urmează să fie examinat și votat în lectura a doua, după depunerea amendamentelor. Modificările vor intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.