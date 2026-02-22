Intrarea Elenei Udrea în politică este legată de colaborarea cu Traian Băsescu, începută în perioada în care acesta era primar general al Capitalei. Ea a devenit consilier personal al lui Băsescu, iar după câștigarea alegerilor prezidențiale din 2004, în februarie 2005, a fost numită șefa Cancelariei Prezidențiale.

Această funcție a plasat-o direct în cercul restrâns al deciziilor de la Palatul Cotroceni. Potrivit volumului „Cronică de Cotroceni”, scris de Adriana Săftoiu, influența Elenei Udrea a crescut rapid, iar documentele destinate președintelui ajungeau frecvent mai întâi la aceasta, potrivit playtech.ro.

Adriana Săftoiu consemna că s-a vorbit frecvent, fie deschis, fie în șoaptă, despre ideea că Elena Udrea ar fi fost infiltrată de un serviciu secret pentru a-l controla pe Băsescu. Autoarea menționa însă că propria sa variantă este mai puțin spectaculoasă și că, dacă ar fi existat o infiltrare, aceasta ar fi avut legătură cu propriul soț al Elenei Udrea.

„S-a vorbit des, cu o voce tare sau șoptită, că Elena Udrea a fost infiltrată de nu știu care serviciu secret, cu scopul de a-l controla pe Băsescu. Sau cu alt scop, dar sigur infiltrată de servicii secrete. Varianta mea satisface mai puțin teoria conspirației. Și – după finalul în care se pare că Serviciile nu au avut nicio remușcare să o deconspire ca „mama corupților”, mai puțin ca agentul lot. Așezat în proximitatea celui care în 2004 nici nu își întrezărea un viitor la Cotroceni – merg pe mâna mea. Elena Udrea, dacă a fost infiltrată, atunci plasatorul a fost chiar propriul soț.”

În jurnalul său, Săftoiu nota și că președintele s-a desprins de vechi aliați politici și a preferat să o păstreze pe Udrea în proximitatea sa, încurajând-o să apară în spațiul public și la televiziuni. Ea relata că, la o întâlnire cu delegația rusă din februarie 2005, Elena Udrea a atras toate privirile, iar inclusiv un consilier prezidențial ar fi considerat că decolteul era prea adânc.

Demisia de la Cotroceni a venit după un scandal mediatic legat de soțul ei, Dorin Cocoș, suspectat că ar fi încercat să ofere mită unui jurnalist. Oficial, acesta a fost motivul plecării. În jurnal, Adriana Săftoiu sugera însă că ar fi existat și o chestiune legată de o notificare din partea rusă și de accesul la documente secrete, demisia fiind necesară pentru a o îndepărta de acele documente.

„17 noiembrie 2005. (…) Mi-e greu să descifrez misterul. De ce mi-a cerut să îi comunic demisia? (…) O chestie cu Moscova, cu o notificare din partea rusă, ceva ciudat… Nu știu cât de adevărată e povestea. Acum tind să cred că demisia ei era necesară ca să o depărteze de acele documente secrete, la care avea acces liber și necondiționat.”

După plecarea din administrația prezidențială, Elena Udrea a devenit ministru al Turismului și una dintre cele mai vizibile figuri politice ale perioadei. Într-un interviu acordat în urmă cu mai mulți ani, ea declara că îi datorează cariera lui Traian Băsescu, la fel ca mulți politicieni din zona PDL.

Elena Udrea afirma că datorită susținerii președintelui au ajuns în funcții importante mai multe femei din partid și că lideri precum Vasile Blaga, Emil Boc, Adriean Videanu sau Radu Berceanu și-ar fi datorat ascensiunea politică sprijinului lui Băsescu.

„Îi datorez cam ce îi datorează foarte mulți politicieni. Foarte mulți politicieni, mă refer la cei din zona PDL, acolo unde Traian Băsescu a fost lider, îi datorează cariera. Datorită susținerii președintelui, România a avut femei în posturi-cheie de conducere, cum ar fi al treilea om în stat – Roberta Anastase, Anca Boagiu – de 3-4 ori ministru, Sulfina Barbu – ministru, Monica Macovei – ministru și apoi europarlamentar”, spunea ea acum câțiva ani.

Ulterior, Elena Udrea și-a înființat propriul partid și a candidat la alegeri parlamentare. Cariera politică s-a încheiat însă odată cu problemele penale. A fost condamnată în dosarul „Gala Bute” și a executat o pedeapsă de 3 ani și 10 luni de închisoare.

Înainte de executarea pedepsei, a părăsit țara și a stat o perioadă în Costa Rica, unde a fost arestată și ulterior extrădată. În 2021 a fost arestată din nou, în timp ce încerca să părăsească România. În iulie 2025, după executarea pedepsei, a fost eliberată.

În prezent, Elena Udrea afirmă că nu mai dorește să revină în politică.