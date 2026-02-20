Aflat în capitala SUA pentru prima reuniune a Consiliul pentru Pace, inițiativă lansată de administrația Donald Trump, Nicușor Dan a respins ideea existenței unui blocaj diplomatic.

„Din punct de vedere tehnic, relația este mai mult decât «dezghețată». Adică au loc discuții la nivel de experți pe toate palierele: miniștri, ambasada, consilieri vin aici frecvent, avansăm pe niște proiecte economice”, a afirmat președintele.

Acesta a adăugat că vizita a avut și un efect de natură simbolică:

„Mi-au spus că au văzut mai multă deschidere în urma acestei vizite. Deci, cam pe palierul ăsta, să-i spunem emoțional.”

Întrebat despre tensiunile generate de anularea alegerilor din 2024, șeful statului a precizat că situația fusese clarificată anterior deplasării.

„El fusese deja depășit. A fost și un ghinion că s-a suprapus peste schimbarea de putere americană (…) nu au avut interlocutor direct în administrație până când s-au produs toate schimbările acestea”, a explicat Nicușor Dan.

Președintele a recunoscut că au existat reacții externe insuficient verificate, însă a insistat că, la nivel tehnic, cooperarea „funcționează”.

În privința programului Visa Waiver, Nicușor Dan a subliniat continuitatea contactelor bilaterale, inclusiv prin deplasările ministrului de Interne.

„Domnul Predoiu vine constant aici pentru că este ministru de interne și se ocupă inclusiv de fenomenul migrației, care preocupă foarte mult Statele Unite”, a spus președintele.

Evaluarea generală a relației rămâne pozitivă:

„Pe relația asta cu Statele Unite (…) România este foarte bine. (…) Din partea americană, orice fel de solicitare a fost tratată cu politețea cuvenită.”

Întrebat despre o posibilă vizită a președintelui american în România, Nicușor Dan a indicat că invitația este permanent valabilă, dar a invocat contextul strategic global.

„Bineînțeles, invitația este oricând deschisă. Însă trebuie să fim realiști. (…) Strategia Statelor Unite se concentrează pe Pacific, pe competiția cu China.”

În acest cadru, România urmărește două direcții esențiale:

„Ce e important pentru noi (…) este pe de o parte să menținem relația de securitate, pe de altă parte să extindem foarte mult zona economică.”

Referindu-se la declarația finală susținută în cadrul Consiliului pentru Pace, președintele a explicat caracterul concret al angajamentelor asumate.

„Ceea ce apreciez la acest Consiliu al Păcii este că este mult mai concret decât alte formate diplomatice. (…) S-a vorbit de miliarde (…) s-a vorbit de realizarea acelui plan în pași.”

România a prezentat patru propuneri specifice:

„Fraza de la final a spus: «Ne-am angajat, o să le facem».”

Nicușor Dan a precizat că România menține un dialog constant cu partenerii europeni.

„Cu partenerii europeni ne consultăm tot timpul. Avem un ambasador la Bruxelles care (…) se întâlnește de 4-5 ori cu ambasadorii.”

În ceea ce privește Turcia și Israel:

„Avem o relație foarte bună (…) dar nu avem o relație atât de puternică încât să ne consultăm pe tipul acesta de participări.”

Șeful statului a respins scenariile privind o alegere între UE și SUA.

„Cred că relația transatlantică nu este cu adevărat un subiect de dezbatere.”

Totodată, a anunțat organizarea unor dezbateri la Palatul Cotroceni înainte de 9 mai:

„Europa are nevoie de Statele Unite puternice, Statele Unite au nevoie de o Europă puternică.”

Întrebat dacă decizia Curtea Constituțională a României privind pensiile magistraților ar putea influența alte decizii politice, Nicușor Dan a răspuns ferm:

„Nu, nicidecum.”

Președintele a subliniat că dezbaterea publică nu ar trebui să ducă la stigmatizarea unei categorii profesionale.

„Nu a fost deloc bine că s-a demonizat o categorie profesională. (…) Sunt oameni (…) foarte serioși.”

În plan politic intern, șeful statului a evidențiat nevoia de echilibru: