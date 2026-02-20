Jurnalistul Dan Andronic a comentat recent pe profilul său de TikTok reacțiile generate de declarațiile președintelui american Donald Trump referitoare la România. Potrivit acestuia, mulți observatori s-au concentrat pe latura greșită a mesajului președintelui american, respectiv pe gafa făcută de acesta.

Dan Andronic subliniază că, de fapt, mesajul lui Trump a fost unul extrem de pozitiv despre România, apreciind poporul român, contribuția cetățenilor români în Statele Unite și potențialul țării. Jurnalistul atrage atenția că oamenii tind să fie critici sau să pună accent pe detalii formale, pierzând din vedere importanța mesajului în ansamblu.

”Măi suveraniștilor, voi l-ați auzi pe Trump ce a zis? Cum de nu sunteți pe străzi? Cum de nu vă bucurați? Cum de nu spuneți că Trump, în sfârșit, a transmis mesajul? Deci toți v-ați legat de faptul că i-a spus prim-ministru lui Nicușor Dan. Voi vă dați seama ce tâmpenii spuneți? Eu am înțeles că președintele ales nu a putut să meargă la Washington și s-a dus Nicușor Dan în calitate de prim-ministru, dar voi chiar credeți că ăsta este mesajul? Adică dacă îi spunea lui Nicușor Dan pe titulatura corectă, președintele României, și după aia spunea pe invers; nu spunea că românii sunt un popor fantastic, că România este o țară minunată, că sunt mulți oameni care vin și lucrează aici (n.red. SUA) și că sunt, de fapt, foarte puternici. Și dacă Donald Trump ar fi spus: ”domnule președinte Nicușor Dan în ultima vreme ați trimis numai bandiți în Statele Unite care vin să fure portofele, care vin să spargă case, luați-i înapoi. De ce? Pentru că așa vă zic eu. Ați înțeles domnule președinte Nicușor Dan?”, spune jurnalistul Dan Andronic.

Acesta afirmă că Donald Trump nu este genul de politician care să spună lucruri doar pentru a fi pe placul altora și că gestul de a transmite astfel de aprecieri pentru România trebuie valorizat corespunzător.

În opinia jurnalistului, greșelile și gafele de exprimare ale liderilor, inclusiv cele ale președintelui american, nu diminuează valoarea mesajului și reflectă mai degrabă limitele percepției celor care critică.