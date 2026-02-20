Mesajul lui Donald Trump despre România
Jurnalistul Dan Andronic a comentat recent pe profilul său de TikTok reacțiile generate de declarațiile președintelui american Donald Trump referitoare la România. Potrivit acestuia, mulți observatori s-au concentrat pe latura greșită a mesajului președintelui american, respectiv pe gafa făcută de acesta.
Dan Andronic subliniază că, de fapt, mesajul lui Trump a fost unul extrem de pozitiv despre România, apreciind poporul român, contribuția cetățenilor români în Statele Unite și potențialul țării. Jurnalistul atrage atenția că oamenii tind să fie critici sau să pună accent pe detalii formale, pierzând din vedere importanța mesajului în ansamblu.
”Măi suveraniștilor, voi l-ați auzi pe Trump ce a zis? Cum de nu sunteți pe străzi? Cum de nu vă bucurați? Cum de nu spuneți că Trump, în sfârșit, a transmis mesajul?
Deci toți v-ați legat de faptul că i-a spus prim-ministru lui Nicușor Dan. Voi vă dați seama ce tâmpenii spuneți? Eu am înțeles că președintele ales nu a putut să meargă la Washington și s-a dus Nicușor Dan în calitate de prim-ministru, dar voi chiar credeți că ăsta este mesajul?
Adică dacă îi spunea lui Nicușor Dan pe titulatura corectă, președintele României, și după aia spunea pe invers; nu spunea că românii sunt un popor fantastic, că România este o țară minunată, că sunt mulți oameni care vin și lucrează aici (n.red. SUA) și că sunt, de fapt, foarte puternici.
Și dacă Donald Trump ar fi spus: ”domnule președinte Nicușor Dan în ultima vreme ați trimis numai bandiți în Statele Unite care vin să fure portofele, care vin să spargă case, luați-i înapoi. De ce? Pentru că așa vă zic eu. Ați înțeles domnule președinte Nicușor Dan?”, spune jurnalistul Dan Andronic.
Donald Trump nu spune lucruri pentru a fi pe placul altora
Acesta afirmă că Donald Trump nu este genul de politician care să spună lucruri doar pentru a fi pe placul altora și că gestul de a transmite astfel de aprecieri pentru România trebuie valorizat corespunzător.
În opinia jurnalistului, greșelile și gafele de exprimare ale liderilor, inclusiv cele ale președintelui american, nu diminuează valoarea mesajului și reflectă mai degrabă limitele percepției celor care critică.
”Deci dacă dădea mesajul ăsta mi se părea mai corect. Vedeți? Ăsta este un exemplu de cât de opaci devenim uneori, cât de limitați suntem, cât de răi, pentru că eu nu am mai auzit președinte al SUA, și mă ocup de politică de 34 de ani, care să vorbească atât de frumos despre România. Au mai fost la noi, au mai spus lucruri, dar de la Donald Trump n-o să auzi niciodată lucruri de tipul ăsta, decât dacă vrea să le spună. Deci el nu e genul, și vedeți că nu citește de pe foaie de hârtie, el nu este genul care să spună ceea ce vor alții să audă de la el. Apreciați la adevărata valoare ceea ce spune Donald Trump despre România, pentru că merită.
Iar o gafă de tipul celei făcute de Donald Trump ne arată, de fapt, un singur lucru. Ne arată cât de mici suntem și cum nu înțelegem că gafele le fac și oamenii mari și oamenii mici”, a spus jurnalistul Dan Andronic într-un clip pe profilul său de TikTok.
@dan.andronic.evz Mesajul secret al lui Donald Trump pentru suveranistii din Romania #danandronic #cafea #fyp #cg #1 ♬ sunet original – Dan Andronic
