Persoanele vulnerabile din Sectorul 2, care folosesc lemnul ca principală sursă de încălzire, pot beneficia de lemne pentru foc gratuite, oferite de DGASPC Sector 2.

Această inițiativă face parte din programul local de sprijin social, care urmărește combaterea sărăciei energetice și valorificarea responsabilă a resurselor rezultate din lucrările de defrișare autorizate.

Sprijinul este destinat:

Persoanelor și familiilor cu domiciliul sau reședința în Sectorul 2

Persoanelor aflate în situație de vulnerabilitate

Utilizatorilor de încălzire pe bază de lemn

Distribuția lemnelor se realizează în limita stocului disponibil, respectând principiul „primul venit – primul servit”, conform precizărilor DGASPC Sector 2.

Cererile pentru lemne pentru foc se pot depune la:

Serviciul Integrat de Asistență Socială Baicului – Str. Helide între Vii nr. 36, tel: 021.2412330

Serviciul Integrat de Asistență Socială Colentina – Str. Glinka nr. 7, tel: 021.2427560 / 0770.799.721 / 031.4050783

Serviciul Integrat de Asistență Socială Pantelimon – Bd. Basarabia nr. 90, tel: 021.2500661 / 0786.233.328

Pentru informații suplimentare despre documentele necesare și condițiile de eligibilitate, cetățenii se pot adresa direct DGASPC Sector 2.

În paralel, Centrul de Asistență Comunitară „Basarabia” organizează sesiuni gratuite de kinetoterapie pentru seniorii din Sectorul 2, cu scopul de a menține mobilitatea, forța musculară și coordonarea.

Exercițiile sunt personalizate și adaptate nevoilor individuale

Sesiunile se desfășoară într-un cadru sigur și prietenos, sub supravegherea unui specialist

Beneficiarii participă săptămânal la exerciții care previn problemele locomotorii și susțin starea generală de bine

Înscrierile se fac la:

Centrul de Asistență Comunitară „Basarabia” – Bd. Basarabia nr. 96

Registratura Primăriei Sectorului 2 – Str. Olari nr. 15

Pentru a participa, este necesar să aveți domiciliul sau reședința în Sectorul 2.

Prin aceste măsuri, autoritățile locale sprijină comunitatea prin:

Reducerea riscului de sărăcie energetică

Valorificarea responsabilă a lemnului rezultat din lucrări autorizate

Îmbunătățirea mobilității și sănătății seniorilor

Crearea unui mediu sigur și sprijin comunitar pentru persoanele vulnerabile

Aceste inițiative reprezintă un exemplu de programe sociale eficiente, care combină sprijin material și sănătate fizică pentru locuitorii din Sectorul 2.