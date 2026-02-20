Sprijin pentru persoanele vulnerabile în sezonul rece
Persoanele vulnerabile din Sectorul 2, care folosesc lemnul ca principală sursă de încălzire, pot beneficia de lemne pentru foc gratuite, oferite de DGASPC Sector 2.
Această inițiativă face parte din programul local de sprijin social, care urmărește combaterea sărăciei energetice și valorificarea responsabilă a resurselor rezultate din lucrările de defrișare autorizate.
Cine poate beneficia de lemne pentru foc în Sectorul 2?
Sprijinul este destinat:
-
Persoanelor și familiilor cu domiciliul sau reședința în Sectorul 2
-
Persoanelor aflate în situație de vulnerabilitate
-
Utilizatorilor de încălzire pe bază de lemn
Distribuția lemnelor se realizează în limita stocului disponibil, respectând principiul „primul venit – primul servit”, conform precizărilor DGASPC Sector 2.
Unde se depun cererile?
Cererile pentru lemne pentru foc se pot depune la:
-
Serviciul Integrat de Asistență Socială Baicului – Str. Helide între Vii nr. 36, tel: 021.2412330
-
Serviciul Integrat de Asistență Socială Colentina – Str. Glinka nr. 7, tel: 021.2427560 / 0770.799.721 / 031.4050783
-
Serviciul Integrat de Asistență Socială Pantelimon – Bd. Basarabia nr. 90, tel: 021.2500661 / 0786.233.328
Pentru informații suplimentare despre documentele necesare și condițiile de eligibilitate, cetățenii se pot adresa direct DGASPC Sector 2.
Sesiuni gratuite de kinetoterapie pentru seniori
În paralel, Centrul de Asistență Comunitară „Basarabia” organizează sesiuni gratuite de kinetoterapie pentru seniorii din Sectorul 2, cu scopul de a menține mobilitatea, forța musculară și coordonarea.
-
Exercițiile sunt personalizate și adaptate nevoilor individuale
-
Sesiunile se desfășoară într-un cadru sigur și prietenos, sub supravegherea unui specialist
-
Beneficiarii participă săptămânal la exerciții care previn problemele locomotorii și susțin starea generală de bine
Înscrierile se fac la:
-
Centrul de Asistență Comunitară „Basarabia” – Bd. Basarabia nr. 96
-
Registratura Primăriei Sectorului 2 – Str. Olari nr. 15
Pentru a participa, este necesar să aveți domiciliul sau reședința în Sectorul 2.
Beneficiile programelor sociale din Sector 2
Prin aceste măsuri, autoritățile locale sprijină comunitatea prin:
-
Reducerea riscului de sărăcie energetică
-
Valorificarea responsabilă a lemnului rezultat din lucrări autorizate
-
Îmbunătățirea mobilității și sănătății seniorilor
-
Crearea unui mediu sigur și sprijin comunitar pentru persoanele vulnerabile
Aceste inițiative reprezintă un exemplu de programe sociale eficiente, care combină sprijin material și sănătate fizică pentru locuitorii din Sectorul 2.
