Se spunea că Elena Udrea a avut mulți admiratori de-a lungul timpului. Este cunoscut faptul că mulți bărbați celebri i-au făcut curte. Ultimul nume adăugat pe lista celor interesați de ea ar fi fost Viorel Hrebenciuc, un membru important al PSD. Pe scurt, Udrea ar fi avut admiratori și în tabăra politică adversă, lucru care ar fi contribuit la imaginea ei de persoană influentă în politica românească de după 89.

Puțini români știu că debutul ei politic a fost în PSD. Cozmin Gușă a fost cel care o dusese în PSD, la rugămintea lui Dorin Cocoș, care încercase să o ajute să intre în politică. Gușă spunea că, inițial, refuzase să o primească în PSD, așa că Cocoș apelase și la alte persoane din PSD. Toți ajungeau însă tot la Gușă, care continua să refuze. În cele din urmă, acesta spunea că a acceptat după ce Adrian Năstase, liderul PSD la acel moment, ar fi intervenit personal.

El mai spunea că, după ce Udrea a ajuns în PSD, mulți membri ai partidului politic au început să fie atenți la ea. Printre cei care ar fi arătat un interes deosebit se afla și Viorel Hrebenciuc.

„S-a rugat de mine să o iau, dar i-am spus că nu se poate: Dorine, nu o iau pentru că rămâi fără ea. Ți-o fură ăștia! El mi-a zis: Nu, domne! Nu e nicio problemă că nu se întâmplă nimic. În fine, am refuzat, iar el a început să apeleze la altcineva, la diverși din partid. Toți ajungeau la mine, iar eu continuam să refuz. Până la urmă am cedat pentru că știți cine a intervenit să o primim? Adrian Năstase, șeful partidului. Și atunci nu am mai avut ce să fac. Până la urmă am avut dreptate pentru că după ce am adus-o la partid, toți erau cu ochii pe ea. Știți cine s-a îndrăgostit de ea? Viorel Hrebenciuc. Mort era după ea. Hrebenciuc venea la partid să vorbească cu mine doar ca să o vadă pe Elena. Și când apărea ea la mine în birou, îmbrăcată frumos, elegantă, Hrebenciuc se întoșea, se albea, se bâlbâia… Era terminat”, a povestit Gușă într-un interviu acordat lui Dan Diaconescu.

Chiar dacă numele ei a fost adesea asociat cu admiratori influenți și povești din culisele politicii, Udrea spune că adevărata ei preocupare rămâne familia. Dincolo de atenția pe care a stârnit-o de-a lungul anilor, ea susține că iubirea vieții sale este fiica ei, Eva Maria, căreia îi dedică totul.

Udrea a publicat pe 20 septembrie 2025 un mesaj pe rețelele sociale cu ocazia împlinirii a șapte ani de către fiica sa. A fost prima aniversare petrecută împreună, după ce ea a fost eliberată condiționat. Ea a afirmat că perioada în care nu a putut fi alături de fetiță a fost cea mai dificilă din viața sa

„Eva Maria, iubirea vieții mele!. Astăzi împlinești 7 ani și, după trei ani de suferință în care am fost departe de tine, Dumnezeu mi-a dat cel mai mare dar: să fim împreună de ziua ta. Anii în care nu am putut să îți fiu alături au fost cei mai grei din toată viața mea, dar gândul la tine mi-a dat puterea să merg mai departe. Tu ești lumina mea, curajul meu și izvorul meu de putere! Azi sărbătoresc nu doar ziua ta, ci și miracolul de a fi din nou împreună. De-aș putea, aș vrea să opresc timpul pe loc, să mă bucur de anii pe care nu i-am avut cu tine. Îți promit însă că, de acum înainte, fiecare clipă va fi doar a noastră, va fi doar despre noi, despre iubirea care ne umple inimile și despre drumul frumos pe care îl vom parcurge mână în mână. Îți doresc să îți dea Dumnezeu un drum lin, presărat doar cu bucurii, cu împliniri, cu iubire, să ai visuri mari și să le împlinești pe toate, să ai mereu alături de tine pe cei care te iubesc și pe care tu îi iubești. Suferința să nu se mai apropie niciodată de inimioara ta, să fii doar fericită și să îi faci și pe ceilalți fericiți! La mulți ani, Eva, cea mai mare binecuvântare din viața mea!”, i-a transmis ea fetiței sale.

Aniversarea din acest an a avut o semnificație aparte, fiind prima petrecută împreună cu mama ei după eliberarea acesteia din închisoare. Tatăl copilului, Adrian Alexandrov, a fost și el prezent la sărbătoare. Pentru a-i îndeplini dorința fiicei, Udrea a adoptat un pui de pisică abandonat, de nouă luni.