Cu ocazia minivacanței de 1 Decembrie, cei trei au ajuns în capitala Italiei, iar Udrea a dorit să îi arate fiicei sale și Vaticanul. Familia s-a fotografiat în Piața Sfântul Petru, iar imaginea a fost publicată pe rețelele sociale, însoțită de urările adresate românilor de 1 Decembrie.

Într-o postare realizată pe Facebook, Elena Udrea și-a exprimat astfel gândurile bune pentru România și pentru românii de pretutindeni, marcând sărbătoarea națională într-un loc emblematic pentru creștinătate.

„La mulți ani, draga noastră țară!

La mulți ani, drag popor român, oriunde te-ai afla!

La mulți, România!”, a scris fostul ministru pe pagina de socializare.

Postarea poate fi vizualizată aici.

Programul a început la ora 9:00, la Mormântul Ostașului Necunoscut din Parcul Carol I, unde a avut loc o ceremonie militară și religioasă cu depuneri de coroane și jerbe de flori în memoria eroilor români care au căzut pe câmpurile de luptă pentru idealurile naționale.

Punctul central al zilei a fost Parada Militară Națională, programată la ora 11:00, în Piața Arcul de Triumf. La defilare au participat 2.900 de militari și specialiști din Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Administrația Națională a Penitenciarelor.

Aceștia au prezentat 220 de mijloace tehnice, dintre care 60 au fost expuse static, precum și 45 de aeronave. Alături de forțele române au defilat și 240 de militari străini din Franța, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Polonia, Portugalia, Spania, SUA și din structurile NATO aflate pe teritoriul României.

După încheierea ceremoniei oficiale, vizitatorii au putut vedea expoziția de tehnică militară amplasată în zona Arcului de Triumf, aceasta fiind deschisă publicului până la ora 14:30.

La finalul evenimentelor, este programată tradiționala retragere cu torțe a militarilor Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul”, programată la ora 19:00. Traseul include Palatul Cercului Militar Național, Calea Victoriei, Bulevardul Regina Elisabeta, Bulevardul Mihail Kogălniceanu, Splaiul Independenței, Bulevardul Eroilor Sanitari, strada Prof. Dr. Gheorghe Marinescu, Șoseaua Cotroceni, Bulevardul Iuliu Maniu, Bulevardul General Paul Teodorescu și Bulevardul Timișoara, cu final la sediul Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul”.