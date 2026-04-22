ANAF a inclus în noua platformă digitală bunuri importante deținute de Elena Udrea, iar cazul acesteia devine unul dintre cele mai vizibile exemple ale procesului de recuperare a prejudiciilor prin executare silită.

Lista bunurilor scoase la licitație este extinsă și cuprinde 19 terenuri care i-au aparținut Elenei Udrea, dar și proprietăți și obiecte de valoare provenite din dosare penale sau datorii fiscale neachitate. Printre acestea se regăsește și autoturismul Mercedes al lui Dinu Pescariu, scos la vânzare după ce acesta a fost obligat să restituie statului peste 11 milioane de dolari.

O parte din sumă a fost deja recuperată dintr-un cont elvețian, iar acum autoritățile valorifică și bunurile rămase.

În același context, platforma include și bunuri care au aparținut fostului șef ANAF Sorin Blejnar.

„Sunt categorii de contribuabili, unii executaţi în urma unor sentinţe penale. Chiar şi fostul nostru coleg Blejnar are 2 ceasuri care sunt urcate deja în platformă. Cel mai scump este un Porche Design şi preţul de pornire e de 22.500 de lei”, mai precizează Mironel Panţuroiu, secretar general adjunct ANAF.

Al doilea ceas, o piesă elvețiană de colecție, are un preț de pornire de 6.000 de lei, reprezentând aproximativ un sfert din valoarea de piață. În multe cazuri, bunurile sunt scoase la licitație la prețuri reduse față de cele din magazine, ceea ce explică interesul crescut al publicului.

ANAF a inclus în platformă și bunuri imobiliare importante, însă unele dintre acestea vin la pachet cu situații juridice complicate, care trebuie analizate atent de potențialii cumpărători.

Un exemplu este un apartament cu trei camere situat pe Bulevardul Dacia din București, cu o suprafață utilă de 106,35 metri pătrați și un preț de pornire de 1.477.897 de lei, echivalentul a aproximativ 290.000 de euro. Imobilul include două balcoane, o logie, două camere la mansardă și o boxă la subsol, precum și cote indivize din părțile comune ale clădirii și din terenul aferent.

Cu toate acestea, proprietatea nu poate fi vizionată în interior, fiind ocupată, iar asupra sa există mai multe sarcini juridice. În jurul imobilului există dosare de executare silită, ordonanțe emise de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – DNA, precum și un dosar penal aflat pe rolul Tribunalului București.

Tot în cadrul acestor proceduri, ANAF încearcă să recupereze un prejudiciu de aproximativ 13 milioane de lei de la Marian Vanghelie, scoțând la licitație două apartamente situate în aceeași zonă centrală. Locuințele au peste 100 de metri pătrați, una fiind la parter, iar cealaltă la etaj, cu prețuri de pornire de 1,4 milioane și 1,6 milioane de lei.

De asemenea, autoritățile scot la vânzare și 19.000 de metri pătrați de teren în Snagov, care au aparținut lui Marian Căpăţînă, pentru suma de aproximativ 7 milioane de lei.

ANAF a dezvoltat această platformă pentru a transforma radical procesul de valorificare a bunurilor confiscate, mutând licitațiile în mediul online și crescând transparența.

Prin sistemul eLicitațiiANAF, utilizatorii pot consulta toate bunurile disponibile, indiferent de sursă, se pot înscrie la licitații și pot participa în timp real. De asemenea, pot programa vizionări, pot plăti online, inclusiv în rate, și pot utiliza contul din SPV ANAF pentru autentificare.

Platforma include atât un portal public, cât și un sistem intern destinat autorităților, unde sunt gestionate fluxurile operaționale. Totodată, permite centralizarea sumelor încasate din licitații și din alte canale, inclusiv magazinele statului.

Sistemul este integrat cu platforme precum e-Factura, Trezoreria și registrul contribuabililor, ceea ce permite urmărirea în timp real a operațiunilor și o trasabilitate completă.

„Licitațiile publice intră într-o nouă etapă, cu mai multă claritate, accesibilitate și eficiență”, a declarat Alex Lăpușan. La rândul său, Cristiana Cotorelea a declarat: „Prin digitalizarea acestor fluxuri, bunurile confiscate pot fi gestionate, evaluate și valorificate mult mai rapid și sigur. Totodată, arhitectura sa integrată, care unește componenta publică cu procesele interne esențiale, o recomandă drept un model relevant și replicabil pentru alte instituții publice interesate de o digitalizare reală”.

Proiectul face parte din Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 8, și a fost dezvoltat pe parcursul anului 2025 pentru Ministerul Finanțelor și ANAF.

ANAF analizează posibilitatea de a include în platformă și vânzarea creanțelor firmelor aflate în insolvență, într-un efort de a crește transparența și eficiența acestor proceduri.

În prezent, astfel de creanțe sunt vândute prin licitații clasice, uneori chiar și cu un singur ofertant, iar valorile pot varia semnificativ. Există cazuri în care creanțele au fost valorificate la 100% din valoarea nominală, dar și situații în care au fost vândute la 75% sau chiar 50%.

Un exemplu relevant este o creanță de 124 de milioane de lei, vândută pentru 63 de milioane de lei, ceea ce evidențiază necesitatea unui sistem mai transparent și competitiv.

Interesul public pentru platformă este deja ridicat, cele aproximativ 1.000 de bunuri listate generând peste 43 de milioane de vizualizări. Participarea la licitații este condiționată de depunerea unei garanții.

„Începând cu data de 29 vor începe primele licitaţii. Avem 3 paşi de licitaţie, în funcţie de valoarea fiecărui bun. Bunurile cu valoare mai mică au 3 zile de licitaţie, bunurile medii 7 zile şi cele valoroase la 10 zile de licitaţii”, spune Mironel Panţuroiu, secretar general adjunct ANAF.

Importanța acestor măsuri este subliniată și de specialiști.

„Este bine că se recuperează nişte bani de pe urma unor oameni care au încălcat legea şi au comis evaziune fiscală. Însă principalul motiv pentru care trebuie să se întâmple acest lucru este acela că, în felul acesta se revine la un nivel de echitate socială. Dacă unii dintre noi trebuie să plătim taxe, este normal ca lumea să plătească taxe egale”, spune Christian Năsulea, profesor de economie.

Tabel sinteză – bunuri și proceduri ANAF: