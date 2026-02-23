Este vorba despre fostul lanț de supermarketuri Real. Cea mai mare parte a fostelor magazine Real a ajuns în portofoliul Kaufland. Compania operează în prezent peste 120 de locații provenite din rețeaua închisă, ceea ce reprezintă aproximativ 46% din totalul celor 276 de unități.

Pentru retailer, această mișcare a constituit o oportunitate majoră de extindere și consolidare a poziției pe piață, în timp ce alți competitori au adoptat o strategie mai rezervată în procesul de achiziție, conformn informațiilor publicate de Ruhr24.

Edeka a achiziționat aproximativ 25% dintre fostele magazine Real. Directorul general al companiei, Markus Mosa, își propusese inițial să ajungă la 80 de unități. Până în prezent sunt operaționale puțin sub 60 de magazine, iar alte zece se află în plan.

Rewe, care la început a manifestat mai multă prudență în procesul de achiziție, deține în prezent aproximativ 10% din fostele locații Real. Multe dintre acestea nu sunt magazine întregi, ci doar spații parțiale integrate în alte concepte comerciale.

Globus, retailer originar din Saarland, a cumpărat 16 magazine din fosta rețea, însă ulterior a revândut trei dintre ele către Kaufland. În paralel, comercianții mici și firmele medii au preluat aproximativ 6% dintre spațiile rămase disponibile.

Nu toate fostele magazine Real și-au găsit un nou proprietar. Aproximativ 13% dintre locații, echivalentul a circa 35 de unități, nu au încă un succesor. Alte 17 magazine se află în fază de planificare, iar unele dintre ele ar putea aștepta redeschiderea pentru o perioadă de până la cinci ani.

Există și situații în care magazinele rebranduite nu au rezistat pe termen lung. Un exemplu este o unitate Marktkauf din Kaiserslautern, care s-a închis după doar patru ani de funcționare, pe fondul unor negocieri eșuate privind modernizarea spațiului.

Magazinele Real au fost un important lanț german de hipermarketuri, cu sute de locații la nivel național. Rețeaua a funcționat ani la rând ca un jucător major în retailul alimentar și non-alimentar, însă a dispărut definitiv de pe piață. Cele mai multe spații au fost preluate de mari retaileri precum Kaufland, Edeka, Rewe și Globus.