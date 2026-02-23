Începând cu 1 iulie 2027, toate statele membre ale Uniunii Europene vor aplica o limită unică de 10.000 de euro pentru plățile în numerar. Măsura face parte din eforturile UE de a combate spălarea banilor, evaziunea fiscală și tranzacțiile mari care scapă de monitorizarea autorităților.

Majoritatea statelor UE au deja plafoane mai stricte:

Grecia – 500 de euro pentru tranzacții între persoane fizice

Franța, Italia și Spania – 1.000 de euro pentru plățile cash

Astfel, măsura UE va schimba semnificativ regulile doar în Germania, Austria și Finlanda, unde până acum nu existau limite pentru numerar. Și Olanda, care nu avea plafon până recent, a stabilit un prag de 3.000 de euro pentru tranzacțiile cash.

Orice plată care depășește 10.000 de euro va trebui să fie efectuată prin:

transfer bancar,

card de debit sau credit,

alte metode electronice de plată.

Această uniformizare a regulilor în toate țările UE împiedică infractorii să exploateze diferențele dintre legislațiile naționale.

România aplică deja un plafon similar: 50.000 lei (~10.000 euro) pentru tranzacțiile în numerar între persoane fizice. Tranzacțiile nu pot fi fragmentate pentru a evita limita.

Pentru persoanele juridice, regulile sunt:

Încasări cash:

Maxim 5.000 lei/zi de la o persoană (PFA, II, IF, firmă etc.)

Maxim 10.000 lei/zi pentru magazinele cash and carry

Plăți cash:

Maxim 5.000 lei/zi către o persoană, dar nu mai mult de 10.000 lei/zi în total

Maxim 10.000 lei/zi către magazinele cash and carry

Maxim 5.000 lei/zi pentru avansuri, per persoană

Tranzacțiile mari în numerar nu lasă urmă digitală, ceea ce le face atractive pentru evaziune fiscală sau transferuri ilegale de bani. Stabilirea unui plafon unic de 10.000 de euro va:

reduce riscul tranzacțiilor ilegale,

crește transparența financiară,

uniformiza regulile în întreaga Uniune Europeană.

Astfel, deși unele țări precum Spania, Franța sau Italia aplică deja restricții stricte, pentru Germania și Austria schimbarea va fi vizibilă și va încuraja trecerea către plățile electronice.