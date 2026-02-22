Trolley Bag a devenit rapid popular pe internet după ce a fost prezentat la Săptămâna Modei de la Londra. Lansarea marchează al doilea pas al brandului în zona modei de lux, după succesul din 2024 al genții Croissant Bag, care s-a vândut complet în doar două minute.

Noua geantă este realizată din oțel inoxidabil industrial și imită aspectul unui cărucior de cumpărături, dar reinterpretat ca un accesoriu elegant. Produsul este destinat persoanelor pasionate de modă care vor să iasă în evidență atât la cumpărături, cât și în viața de zi cu zi din oraș. Geanta va putea fi obținută în Italia într-o ediție limitată, începând cu 23 februarie, printr-un concurs organizat pe contul oficial de Instagram al Lidl Italia.

Directorul de marketing al Lidl Italia, Andrea Francesco Varisco, a explicat că, după entuziasmul foarte mare creat de Croissant Bag în Marea Britanie în 2024, compania a decis să colaboreze din nou cu designerul excentric Nik Bentel și să lanseze o nouă geantă, care de această dată va fi disponibilă și în Italia printr-un concurs.

„După entuziasmul incredibil generat de Croissant Bag în 2024 în Marea Britanie, ne-am întors pentru o a doua rundă cu excentricul Nik Bentel, iar de data aceasta geanta momentului va fi disponibilă și în Italia printr-un concurs”, spune Andrea Francesco Varisco.

Nik Bentel, fondatorul studioului Nik Bentel Studios, a explicat că nu a vrut să rateze ocazia de a colabora din nou cu Lidl. El a spus că i se pare foarte inspirator să transforme obiecte obișnuite și neașteptate în piese de modă și că noua geantă reflectă perfect această idee.

Designerul a transmis că Trolley Bag reprezintă o reinterpretare modernă a experienței zilnice de cumpărături și că a fost gândită ca un accesoriu potrivit pentru orice situație, fiind în același timp amuzantă, practică și creată pentru a atrage atenția, fie pe podium, fie în activitățile de zi cu zi.

„Nu puteam rata ocazia de a colabora din nou cu Lidl. Există ceva incredibil de inspirator în transformarea celor mai neașteptate obiecte în icoane de stil, iar această geantă ne întruchipează în toate privințele. Geanta Trolley este cea mai recentă reinterpretare a experienței zilnice de cumpărături și companionul perfect pentru fiecare achiziție. Este distractivă, practică și concepută pentru a ieși în evidență, fie că defilezi pe podium, fie că faci comisioane”, susține Nik Bentel.

În 2020, brandul italian de lux Moschino a lansat două genți inspirate de produse de patiserie franțuzești: una în formă de baghetă și alta în formă de croissant. Aceste accesorii au fost realizate în Italia din piele, cu un design tridimensional care reproduce textura produselor de panificație și cu logo-ul Moschino placat cu aur.

Ambele modele au avut un preț de 795 de euro, echivalentul a aproximativ 900 de baghete obișnuite.

Pe rețelele sociale, reacțiile nu au întârziat să apară, iar mulți utilizatori au făcut glume atât despre design, cât și despre prețul ridicat al genților.

Unii internauți au ironizat ideea spunând că ar exista riscul să fie urmăriți de porumbei pe stradă, în timp ce alții au comentat că accesoriile ar face pe cineva să pară că merge prin oraș ținând un sandviș în mână.