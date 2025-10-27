Declarația a fost făcută în cadrul Academiei Regionale de Tineret – GERB de la Razgrad, unde subiectele principale au fost conectivitatea europeană dintre Bulgaria și România, agricultura din nord-estul Bulgariei și rolul sportului în dezvoltarea tinerilor.

Borisov a subliniat că situația internațională este extrem de periculoasă și a evidențiat riscul unui conflict major. În ceea ce privește sancțiunile impuse de Statele Unite asupra Lukoil, el a explicat că acestea se referă la sistemul de plăți, nu la rafinărie, și speră ca guvernul să clarifice rapid situația partenerilor săi și să găsească o soluție, având în vedere că problema este legată de plata benzinăriilor.

Referitor la bugetul pentru anul viitor, Borisov a precizat că veniturile vor fi mai mari, cu peste un miliard de leva în plus pentru pensionari și 1,2 miliarde de leva în plus pentru salarii, fără modificarea impozitelor. Guvernul lucrează pentru a obține un deficit de trei procente, astfel încât cetățenii să nu fie afectați de primul buget în euro.

Liderul GERB a comentat și asupra taxei de apometru, menționând că Ministerul Dezvoltării Regionale și Lucrărilor Publice nu a explicat clar scopul legii și că, din acest motiv, ar trebui retrasă. Borisov a subliniat importanța apei ca resursă valoroasă și propune organizarea de mese rotunde pentru ca oamenii să se convingă singuri de necesitatea reglementărilor.

„Dacă luna aceasta nu va exista o dezescaladare între Statele Unite și Rusia, războiul ne va bate la ușă. Sper din tot sufletul ca acești adulți să-și revină și umanitatea să nu fie pusă în pericol”, a spus Borisov.

În cadrul forumului, Borisov a discutat despre dezvoltarea tehnologiilor, inteligența artificială și robotizarea rapidă, afirmând că GERB trebuie să fie un partid al oamenilor cu aceleași idei, care ajută societatea să accepte euro, inovațiile și tehnologiile viitoare. El a explicat originea numelui partidului GERB – „Cetățeni pentru Dezvoltarea Europeană a Bulgariei” – legată de perioada în care Bulgaria nu făcea parte din Schengen și nu era în zona euro, iar fondurile europene erau suspendate.

„Pentru că apa, atât în ​​Bulgaria, cât și la nivel global, devine un produs din ce în ce mai valoros, pe care, din păcate, bulgarii au fost învățați de-a lungul secolelor să-l irosească. Grădinile sunt udate cu apă potabilă, sunt umplute piscine, dușurile funcționează jumătate de oră, în timp ce acest lucru a fost schimbat de mult în Europa. (…) Îmi doresc ca GERB să treacă la un alt nivel, astfel încât societatea să aibă nevoie de noi”, a spus Borisov.

Borisov a mai subliniat că partidul trebuie să ajute societatea să accepte inovațiile și inteligența artificială. El a atras atenția asupra necesității unei legislații care să protejeze viața personală a oamenilor, mai ales în contextul inteligenței artificiale.

„Un partid, un grup de oameni, un grup de oameni cu aceleași idei se creează și există dacă societatea are nevoie de el. Lumea se schimbă cu o viteză amețitoare și de aceea, atunci când am făcut GERB (n.red. Cetățeni pentru Dezvoltarea Europeană a Bulgariei), când ne-am gândit la numele partidului, acela a fost momentul în care absolut toate fondurile europene au fost suspendate. Bulgaria se confrunta cu probleme, nu exista Schengen, nu exista zona euro. Atunci am dat acest nume legat de dezvoltarea europeană a Bulgariei și până în prezent Bulgaria este în Uniunea Bancară Europeană, în Schengen și suntem pe cale să intrăm în zona euro”, a mai spus Boiko Borisov.

La Academia Regională de Tineret a GERB au mai participat consilierul prim-ministrului bulgar Asim Ademov, viceministrul Tineretului și Sportului Petăr Mladenov, și Gheorghe Nacov, membru al Parlamentului României. Subiectele discutate au inclus conectivitatea europeană dintre Bulgaria și România, agricultura din nord-estul Bulgariei și rolul sportului în dezvoltarea tinerilor.