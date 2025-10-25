Tesla a înregistrat venituri totale de 28,1 miliarde de dolari în ultimul trimestru, depășind estimările de pe Wall Street de 26,4 miliarde de dolari, ceea ce reprezintă o creștere de 12% față de anul precedent. Această performanță a fost susținută de livrările record de vehicule – 497.099 de unități, cu 7% mai mult decât în 2024 – și de o creștere de 44% a veniturilor din segmentul de energie și stocare. Fluxul de numerar liber a atins un nivel record de aproape 4 miliarde de dolari, scrie analistul și comentatorul de piață al eToro, Bogdan Maioreanu.

În ciuda veniturilor solide, Tesla a întâmpinat dificultăți la nivelul profitabilității. Profitul ajustat pe acțiune a fost de 0,50 dolari, sub estimările de 0,54 dolari, marcând o scădere de 31% față de 2024. Veniturile din operare au scăzut cu 40%, până la 1,6 miliarde de dolari, ceea ce a redus marja operațională la 5,8%, comparativ cu 10,8% în urmă cu un an. Reducerea profitabilității a fost influențată de cheltuieli operaționale mai mari, compensări pe bază de acțiuni și venituri mai mici din creditele de emisii. Totodată, costurile medii pe vehicul au crescut din cauza tarifelor vamale și a reducerilor competitive de prețuri.

Elon Musk a anunțat că serviciul Robotaxi, fără șofer de siguranță, ar putea fi lansat înainte de sfârșitul anului în Austin, Texas. Până la finalul lui 2025, Tesla vizează implementarea Robotaxi în opt-zece zone metropolitane.

Tesla intenționează să lanseze Optimus V3 în primul trimestru al lui 2026. Acesta va avea un design asemănător unui om în costum de robot și va fi capabil să execute sarcini complexe, inclusiv operații medicale. Cu toate acestea, Optimus se confruntă cu o concurență puternică: Boston Dynamics, Agility Robotics, Figure AI, dar și firme chineze precum Unitree, XPeng Robotics și Agibot dezvoltă humanoizi pentru producție și logistică, iar Sanctuary AI și Apptronik vizează combinația dintre inteligența artificială și comportamentul uman.

Deși vânzările și veniturile din energie arată o creștere semnificativă, presiunile asupra marjelor și costurile crescânde reprezintă provocări majore. Creșterea din trimestrul trei ar putea fi influențată de expirarea stimulentelor fiscale pentru vehiculele electrice din SUA, iar concurența pe segmentul prețurilor mai mici poate afecta cererea.

Tesla rămâne a doua cea mai deținută acțiune pe platforma eToro și continuă să fie evaluată pentru implementarea promisiunilor mari privind autonomia și robotica, însă rezultatele comerciale reale pentru aceste tehnologii sunt încă la ani distanță, ceea ce face ca parcursul companiei să fie mai dificil decât pare piața.