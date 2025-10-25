Acest optimism a transformat rapid un interes inițial discret, într-un entuziasm deplin, acțiunile AMD ajungând în prim-planul știrilor pe Wall Street, dar și pe forumurile de investiții precum Reddit. Creșterea spectaculoasă a stârnit o întrebare esențială: este aceasta doar o altă creștere speculativă alimentată de AI sau asistăm la începutul unei schimbări majore în echilibrul puterii tehnologice?

Pe lângă performanța bursieră, AMD a continuat să câștige teren și în fața rivalului său istoric, Intel, pe piața de procesoare pentru gaming.

Conform celui mai recent sondaj Steam Hardware Survey din septembrie, AMD a câștigat 1,15 puncte procentuale, ajungând la o cotă de 41,31% pe platforma de jocuri video Steam. În aceeași lună, cota Intel a scăzut cu 1,15%, la 58,61%. Pe termen mediu, în ultimele cinci luni, procentul utilizatorilor Steam cu procesoare AMD a crescut constant de la 39,48% la 41,31%, semnalând o erodare continuă a dominației Intel pe segmentul procesoarelor pentru jocuri pe PC.

Astfel, Advanced Micro Devices pare să fi intrat într-o nouă eră de dominanță, consolidându-și poziția de prim challenger credibil al liderului pieței, NVIDIA, în domeniul AI.

Ce a determinat această creștere bruscă?

Momentul crucial a fost anunțul recent al AMD, care a dezvăluit un acord multianual de anvergură cu OpenAI pentru furnizarea a 6 gigawați de cipuri AI. Acordul, care include și o opțiune pentru OpenAI de a achiziționa aproximativ 10% din acțiunile AMD la un preț simbolic, cu o valoare maximă de 600 de dolari, ar putea genera venituri de zeci de miliarde de dolari și a fost calificat drept un eveniment „cu siguranță transformator pentru industrie”. În urma acestei știri, acțiunile AMD au înregistrat o creștere de 30-34% într-o singură zi, cea mai mare din ultimii aproape zece ani, explică Radu Puiu.

Vestea a venit la doar două săptămâni după ce rivalul NVIDIA anunțase o investiție de 100 de miliarde de dolari în OpenAI. Wall Street a interpretat acordul AMD ca pe un semnal clar: compania nu mai este doar un jucător pe piața cipurilor CPU/GPU pentru consumatori, ci își propune să devină un pilon esențial în infrastructura AI.

Mai mult, acțiunile s-au consolidat suplimentar pe baza previziunilor de venituri pentru al treilea trimestru, estimate la 8,7 miliarde de dolari, mai puternice decât se aștepta, datorită cererii constante de infrastructură AI.

Fundamentele sugerează că AMD se extinde cu succes, generând mai multe venituri din produsele de mare valoare. Totuși, tranziția la producția de cipuri AI implică și costuri. Un aspect notat de analiști este faptul că marja operațională a AMD se află încă sub media sectorului, ceea ce, deși prezintă o dificultate pe termen scurt, oferă un spațiu considerabil de îmbunătățire.

În ansamblu, fundamentele sunt orientate către creștere, dar se confruntă cu provocări pe termen scurt legate de stocuri, mai exact o cheltuială de 800 de milioane de dolari pentru stocuri în Q2 din cauza controalelor la export, dar și de incertitudinile geopolitice.

Totuși, boom-ul AMD face parte dintr-o creștere mai amplă a pieței semiconductorilor, accelerată de AI. Cererea globală de cipuri AI este în creștere, analiștii prognozând o creștere anuală de peste 30% a calculului AI până în anii 2030, indică analistul financiar XTB România.

AMD ocupă locul al treilea în topul celor mai mari producători de semiconductori după valoarea de piață, rivalizând cu Nvidia și Intel. Acordul cu OpenAI validează AMD ca al doilea furnizor credibil, un pas esențial pentru a câștiga treptat cotă de piață. Depășirea liderului NVIDIA rămâne, însă, o sarcină dificilă.

Tensiunile comerciale dintre SUA și China introduc o volatilitate ridicată. Amenințările privind tarifele, precum propunerea de tarif de 100% din partea președintelui Trump, dar și restricțiile impuse de China asupra exporturilor de metale rare, car sunt esențiale pentru magneții cipurilor, au determinat scăderea temporară a piețelor tehnologice.

În plus, restricțiile impuse de SUA forțează AMD să obțină licențe pentru a vinde cele mai noi cipuri către China. AMD a estimat o pierdere anuală de aproximativ 1,5 miliarde de dolari din cauza acestor restricții.

Pe de altă parte, subvențiile guvernamentale din SUA (CHIPS Act) și din Europa vizează creșterea capacității de producție, beneficiind partenerii de producție ai AMD, precum TSMC. Între timp, marile companii tech, Microsoft, Meta, Google, au anunțat bugete de miliarde de dolari pentru extinderea infrastructurii cloud și AI, ceea ce va alimenta cererea atât pentru cipurile AMD, cât și pentru cele NVIDIA.

Discuțiile legate de o potențială bulă speculativă s-au intensificat. Entuziasmul pentru o tehnologie nouă și cheltuielile masive de capital ridică evaluările la cote înalte, amintind de creșterea spectaculoasă a dot-com. Deși există proiecte reale cu potențial transformator, nu toate investițiile vor avea un randament bun.

Sentimentul investitorilor este puternic influențat de tema AI. În timp ce unii consideră evaluările actuale a fi „exagerate”, alții susțin că, în pofida nervozității macroeconomice pe termen scurt, cererea pe termen lung pentru AI rămâne intactă.

Traiectoria AMD este, pe de o parte, marcată de oportunități enorme, însă acestea sunt temperate de riscurile ridicate. Diferența dintre o revenire de moment și o revoluție durabilă va sta în execuție. Următoarele trimestre trebuie să aducă rezultate concrete, îmbunătățirea marjelor și o creștere a veniturilor care să depășească simplul hype din piață.

Dacă AMD poate transforma acordul de referință cu OpenAI într-un model repetabil, va schimba modul în care investitorii privesc compania, consacrând-o ca un actor central în alimentarea erei AI, mai adaugă Radu Puiu, analist financiar în cadrul XTB România.